Путин не поедет ни в Крым, ни к МГУ в годовщину присоединения – «Дождь»

В субботу, 18 марта, в день третьей годовщины присоединения Крыма к России президент Владимир Путин не приедет ни на основное торжество (как в 2014 и 2015 гг.), ни в Крым (как в 2016 г.), пишет «Дождь» со ссылкой на собеседников, близких к Кремлю. По их словам, президенту необязательно приезжать на празднование каждый год, тем более что в прошлый раз он лично не присутствовал на митинге.

Но поздравление Путина участникам так или иначе на митинге-концерте на Воробьевых горах в Москве прозвучит, знают участники мероприятия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Дождя». Накануне он говорил РБК, что окончательного решения по приезду Путина на митинг нет, но президент «обязательно поздравит» участников мероприятия.

Главным федеральным мероприятием по случаю трехлетия присоединения Крыма станет праздничный митинг-концерт «Весна», который пройдет на Воробьевых горах у главного здания МГУ. В нем по традиции примут участие представители политических партий, молодежных организаций и общественных движений. Организаторами также обещаны популярные исполнители (в том числе группа «Любэ» и певица Валерия), спортивная программа и «грандиозный фейерверк».