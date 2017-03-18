МИД подарил крымчанам песню в честь годовщины присоединения к России

Коллектив Министерства иностранных дел подарил жителям Крыма песню в честь трехлетия присоединения полуострова к России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Песня под названием «Севастополь – знамя» написана сотрудником департамента информации и печати Василием Харитоновым, исполнил ее Владимир Куклин. Василий Харитонов приходится сыном Владимиру Харитонову, написавшему песню «День Победы», отметила Захарова.

«Крымчане, судите строго. Понравится – счастье. Не понравится – простите великодушно. Но написано от души, от чистого сердца. Каждое слово и аккорд несут заряд той фантастической атмосферы великого свершения, которую мы переживали вместе с вами в марте 2014 г.», – написала Захарова в Facebook.

Услышать песню можно на YouTube.