Аксенов: Путин должен быть президентом пожизненно

Глава Крыма Сергей Аксенов пояснил свои слова о монархии в России. По словам Аксенова, он говорил не о смене конституционного строя в стране, а о полномочиях президента России Владимира Путина.

«Если бы Владимир Владимирович был при Советском Союзе, руководил процессом, то СССР не распался бы», – заявил Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению главы Крыма, когда против России ополчились определенные силы, «Владимир Владимирович должен быть пожизненным президентом».

Ранее Аксенов заявил, что России необходима такая форма правления, как монархия. Комментируя его слова, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что президент без оптимизма относится к подобным идеям.