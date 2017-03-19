Рогозин и Пушков прокомментировали слова Климкина о Крыме

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировали на твит министра иностранных дел Украины Павла Климкина о Крыме.

В субботу, 18 марта, Климкин написал в Twitter: «Три года назад у крымчан отобрали свободу. Когда речь идет о свободе, компромиссов не бывает. Мы вернем ее вместе».

«Ну и тормоз! Они уже три года как свободны», – прокомментировал Рогозин слова Климкина.

«Климкин обещает "вернуть свободу" жителям Крыма. Но они уже выбрали свободу от блокад, обстрелов, пыток и преследований. Поезд ушел, Климкин», – написал Пушков в Twitter.