Медведев предложил РАН помочь с выборами президента академии

Правительство готово поспособствовать Российской академии наук (РАН) в организации выборов президента академии, заявил сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Нам, конечно, небезразлично, что происходит в крупнейшем академическом нашем учреждении, еще раз повторяю, это же не общественный клуб - это государственная академия, которая функционирует на базе государственного имущества и тратит государственные деньги. Нужно, чтобы там коллапс не наступил. Я еще позвоню сегодня и нашему коллеге Фортову, если нужно - еще кому-то. Вообще это, конечно, не очень хорошо, надо, чтобы они как-то определялись», - сказал Медведев на встрече с вице-премьерами в понедельник.

Сегодня все претенденты на пост президента РАН сняли кандидатуры с выборов. На должность претендовали директор Института молекулярной биологии Александр Макаров, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) Владислав Панченко и действующий президент Владимир Фортов. Фортов предложил перенести выборы на осень. По его словам, группа академиков указала на несовершенства устава РАН, и в этой ситуации проведение выборов по заранее намеченному плану может бросить тень на легитимность избрания президента РАН и президиума академии.

«Если потребуется помощь правовая в части, касающейся быстрейшей подготовки нормативных актов, внутренних документов академии, которые позволяют провести выборы быстрее, эту помощь надо оказать, тем более, что в конечном счете Устав утверждается правительством. Если нужно что-то сделать красиво и прозрачно, давайте поможем», -предложил Медведев.

О ситуации вокруг РАН Медведеву доложил зампред правительства Аркадий Дворкович. «Наибольшая поддержка, по предварительным данным, была у нынешнего президента Академии, тем не менее, часть членов Академии посчитала, что есть определенные узкие места в нормативных документах самой Академии, прежде всего, в уставе - что касается порядка выборов и системы выдвижения кандидатов», - сказал Дворкович.

Часть академиков считает необходимым внести изменения в устав и будет их предлагать, добавил он. «В связи с тем, что с их точки зрения будущая система (выборов), которая могла бы быть поддержана правительством, будет более прозрачной и позволит осуществить более эффективный отбор кандидатов, все три кандидата решили снять свои кандидатуры и отложить выборы», - указал Дворкович.