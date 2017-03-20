Россия строит базу для курдов в Сирии – Reuters

Россия строит военную базу на северо-западе Сирии, о чем уже есть договоренность с действующими в Сирии курдскими Отрядами народной самообороны (YPG), сообщило Reuters со ссылкой на представителя группировки Редура Кселиля. Он сказал, что соглашение с Москвой было заключено в воскресенье «в рамках сотрудничества для борьбы с терроризмом» и предусматривает обучение бойцов YPG тактике современной войны.

По его словам, российские военнослужащие уже прибыли на бронемашинах в район новой базы в сирийской провинции Африн. Представитель курдов назвал это соглашение «первым в своем роде».

В начале марта в турецкой Анталье прошла встреча начальника российского генштаба Валерия Герасимова, председателя объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда и начальника турецкого генштаба Акара Хулуси. Они встретились впервые для обсуждения ситуации в Турции и Ираке. Как писали «Ведомости», переговоры касались разграничения действий правительственных сил Сирии, которые поддерживает Россия, протурецкой Сирийской свободной армии и проамериканских «Сирийских демократических сил» (их основу составляют отряды YPG, которую Анкара считает террористической).