AP назвало города, рейсы из которых попадут под новые ограничения США

Под запрет проносить крупные гаджеты на борт самолетов, летящих в США, попадут рейсы, вылетающие из 10 аэропортов. Как стало известно АР, это международные аэропорты Каира, Аммана, Кувейт-Сити, Касабланки, Дохи, Эр-Рияда и Джидды, Стамбула, Абу-Даби и Дубая. Это агентству сообщил американский чиновник. По его словам, запрет вводится на неопределенный период времени. Другой источник сказал, что ограничение затронет девять авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что ограничение вводится из-за неопределенной угрозы теракта, о которой администрация США узнала несколько недель назад. Под ограничение попадают все гаджеты крупнее смартфона. Американских авиакомпаний запрет не коснется. И речь идет о беспересадочных перелетах.

Американские власти сообщат заинтересованным авиакомпаниям о запрете утром во вторник. Официально об этом будет объявлено позднее.

Авиакомпания Royal Jordanian уже сообщила, что на борт будет можно проносить телефоны и медицинские электронные устройства, остальное придется сдавать в багаж. Ограничения затронули рейсы этого перевозчика в Нью-Йорк, Чикаго, Детройт и Монреаль.