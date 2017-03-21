США запретят пользоваться крупными гаджетами пассажирам нескольких международных рейсов - СМИ

Из-за новой угрозы теракта министерство национальной безопасности США скоро запретит пассажирам, прилетающим в Америку из других стран, проносить в салон гаджеты крупнее смартфонов. Как сообщили Reuters источники в США, об этом ограничении может быть объявлено уже 21 марта. Информация о какой именно угрозе привела к этому решению, не уточняется, об угрозе в администрации узнали несколько недель назад, с тех пор обсуждались возможные меры безопасности. В министерстве пока это не комментируют.

Запрет коснется 8–10 иностранных авиакомпаний, сказал один источник Reuters. Американский чиновник сказал АР, что речь идет о беспересадочных рейсах из 10 аэропортов в восьми странах, но не назвал их. Источник Reuters в правительстве США подтвердил эту информацию АР и уточнил, что ограничения коснутся стран Северной Африки и Ближнего Востока.

О грядущем запрете проносить на борт крупные гаджеты сообщила в Twitter Royal Jordanian Airlines, но затем это сообщение стерла, отмечает TechCrunch. Затем Saudia Airlines сообщила также в Twitter о запрете со стороны США. Близкая к саудовскому правительству газета Al Riyadh сообщила, что управление гражданской авиации страны проинформировало саудовских авиаперевозчиков, что пассажирам, направляющимся в США, придется сдавать ноутбуки и планшеты в багаж и что США проинформировали об ограничении через саудовское МВД.

Американские авиакомпании под ограничения не попадут, говорят источники Reuters. Их пассажиры по-прежнему смогут проносить на борт ноутбуки, фотоаппараты, планшеты и DVD-плееры.