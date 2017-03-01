Трамп исключит Ирак из списка стран с ограничением на въезд – АР

В новом иммиграционном указе президента Дональда Трампа о запрете на въезд в США гражданам ряда стран не будет упомянут Ирак. Как передает АР, это сообщили четыре информированных источника, которые видели последний проект документа. По их словам, ожидается, что президент подпишет этот приказ в ближайшие дни.

На исключении Ирака из списка настаивали Пентагон и госдепартамент США, которые указывали на ключевую роль этой страны в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России). Иракские правительственные войска и их союзники сейчас ведут наступление на Мосул, который контролируют боевики ИГ.

В отношении граждан Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена сохранится запрет на въезд в США в течение 90 дней. Исключений для религиозных меньшинств из этих стран сделано не будет. Ранее критики предложенных Трампом мер указывали, что христиане из этих стран могут нуждаться в убежище и защите.

Также в новой редакции указа не будет указано исключение для беженцев из Сирии, которых Трамп ранее планировал не принимать вовсе, на протяжении неопределенного периода времени. Сирийцев, как и прочих беженцев, США откажутся принимать на протяжении периода в 120 дней.

Сам Трамп в минувший вторник на закрытом ленче с журналистами нескольких телеканалов дал понять, что он готов к компромиссу в миграционной политике. Как пишет The Washington Post со ссылкой на участников встречи, речь идет о законопроекте о возможности легализации для миллионов нелегально въехавших в США, которые не совершили тяжких преступлений, но не о гражданстве. Газета отмечает, что это предложение со стороны Трампа неожиданно, так как в ходе предвыборной кампании он жестко выступал за выдворение всех нелегальных иммигрантов и критиковал прежнюю политику США в отношении приезжих. В выступлении в конгрессе в тот же день президент это предложение не упомянул. Он только отметил о жертвах военных конфликтах и о том, что бежавшим от войны нужно помочь - создать такие условия, чтобы они могли безопасно вернуться домой и начать восстанавливать свои страны.