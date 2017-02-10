Трамп назвал «позорным» решение суда по миграционному указу

Президент США Дональд Трамп подверг критике решение Федерального апелляционного суда США, который в четверг, 9 февраля, продлил действие запрета на его указ по проблеме иммиграции из семи мусульманских государств, в том числе имеющим визы и вид на жительство (грин-карты).

«Увидимся в суде, на кону безопасность нашей нации!» - почти мгновенно отреагировал на решение суда Трамп в Twitter.

В пятницу, 10 февраля, американский президент написал в соцсети, что считает это решение «позорным».

Сообщается, что любая из сторон может принять решение обратиться непосредственно в Верховный суд США. Министерство юстиции рассматривает решение апелляционного суда, сообщало ведомство.

Трамп подписал указ об ужесточении миграционной политики 27 января. Президент распорядился ввести 90-дневный запрет на въезд в США граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали и ввел 120-дневный мораторий на прием беженцев (из Сирии - без ограничения времени). Указ вызвал хаос в международных аэропортах и волну протестов в США и других странах мира. Позже администрация президента США смягчила запрет на въезд беженцев и мигрантов, исключив из него обладателей действующей грин-карты.