США разрешат въезд европейцам с двойным гражданством из стран черного списка Трампа

США разрешат въезд европейцам с двойным гражданством - страны ЕС и любой из семи мусульманских стран из черного списка президента США Дональда Трампа. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини, выступая в Европарламенте.

«Госдепартамент США предоставил разъяснение, согласно которому въезд в Соединенные Штаты останется открыт для граждан Евросоюза, имеющих двойное гражданство любой из семи стран, упомянутых в законах по миграции президента Дональда Трампа. Мы приветствуем это разъяснение», - добвила она.

Ранее о подобных мерах для своих граждан сообщил МИД Швейцарии.

27 января Трамп подписал ряд указов, согласно которым ужесточается иммиграционная политика США.