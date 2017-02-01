Трамп: Ужесточение миграционного режима - это не запрет на въезд мусульман

Ужесточение иммиграционной политики в США не говорит о полном запрете на въезд в страну жителей мусульманских стран. Об этом американский президент Дональд Трамп написал в микроблоге Twitter.

«Все спорят, является ли это запретом или нет. Называйте это как хотите, но цель состоит в том, чтобы не допускать в страну плохих людей (с плохими намерениями)!», - написал он.

Ранее Трамп подписал ряд указов, которые привели к ужесточению иммиграционной политики. На 120 дней запрещено размещение в США беженцев. Также значительно сокращена квота на прием беженцев: в 2017 г. она составит не более 50 000 человек.