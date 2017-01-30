Парламент Ирака проголосовал за запрет въезда для граждан США

Парламент Ирака проголосовал за ответные меры в отношении США после подписания президентом США Дональдом Трампом запрета на въезд в США гражданам Ирака на 90 дней. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Independent.

Издание отмечает, что большинство парламентариев высказались за то, чтобы правительство приняло ответные меры на въезд в Ирак американцев. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади до сих пор не отреагировал на введенный США запрет.

Трамп 27 января подписал указ, приостановивший прием беженцев в США на 120 дней, а на 90 дней — въезд любых граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Запрет касается и тех, у кого уже есть вид на жительство. Въезд может быть разрешен в «индивидуальном порядке» после беседы с консулом США в стране обладателя карты, пояснил представитель Белого дома.

Согласно исследованиям ОЭСР, приток мигрантов стимулирует рост экономик. Около 47% роста рабочей силы в США приходится на мигрантов, подсчитали в 2015 г. аналитики ОЭСР, при этом около 21% из них – на высококвалифицированную рабочую силу. В большинстве стран ОЭСР при условии высокой квалификации мигрантов рост миграции на 1 п. п. стимулирует производительность труда на 1,6 п. п. в год.