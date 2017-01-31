Трамп назначил главу Иммиграционной и таможенной полиции

Президент США Дональд Трамп назначил Томаса Хомана директором Иммиграционной и таможенной полиции, сообщает пресс-служба главы государства. Ведомство занимается борьбой с нелегальной миграцией, нарушением авторских прав, работорговлей и сексуальным насилием.

Хоман представлен как ветеран правохранительных органов, прослуживший в них 33 года, из которых 30 посвятил борьбе с нелегальной миграцией. С 2013 г. он работал директором подразделения Enforcement and Removal Operations, отвечающего за выдворение нелегальных мигрантов из США.

Ранее стало известно, что Трамп отправил в отставку исполняющую обязанности министра юстиции и генпрокурора страны Салли Йейтс, выразившую несогласие с миграционными инициативами президента.