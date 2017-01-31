Трамп уволил и.о. генпрокурора за отказ поддержать его миграционные инициативы

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку исполняющую обязанности министра юстиции и генпрокурора страны Салли Йейтс, сообщает Reuters. Он заявила, что не будет защищать указы Трампа о приостановке на 120 дней размещения в США беженцев и ограничении до 90 дней въезда в страну для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Йейтс усомнилась в том, что миграционные инициативы Трампа согласуются с задачей по «поиску справедливости». Через несколько часов она была уволена.

Йейтс «предала министерство юстиции, отказываясь обеспечить соблюдение правового порядка, предназначенного для защиты граждан Соединенных Штатов», - говорится в заявлении Белого дома, на которое ссылается агентство. Также в нем отмечается, что Йейтс – креатура Обамы, слабыми местами в политике которого были безопасность границ и миграционный контроль.

Место Йейтс займет Дана Боэнте, окружной прокурор по восточному округу Вирджини. Она будет исполнять обязанности генпрокурора до окверждения конгрессом. В интервью Washington Post она заявила, что намерена продвигать новый миграционный порядок.