Трамп предложил кандидатуру «самого лучшего судьи» для Верховного суда

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру 49-летнего Нила Горсача, федерального судьи Колорадо в состав членов Верховного суда, говорится на сайте главы государства. В состав суда входят 9 судей, которые выдвигаются президентом и утверждаются сенатом. Это назначение пожизненное. В 2016 г. после смерти судьи Антонина Скалиа в судейсом корпусе Верховного суда появилась вакансия. Экс-президент США Барак Обама предлагал конгрессменам кандидатуру Меррика Гарлэнда, но республиканцы заблокировали ее рассмотрение.

Представляя Горсача, Трамп напомнил о своем предвыборном обещании «найти для страны самого лучшего судью Верховного суда», передает CNN. «Я – человек слова», - заключил президент США. Он подчеркнул, что квалификация Горсача не вызывает сомнений.

Утверждение судей в сенате происходит квалифицированным, а не простым большинством голосов. Ему необходима поддержка 60 из 100 членов палаты. Республиканцы располагают 52 мандатами.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил о «серьезных сомнениях» с отношении кандидатуры Горсача. По мнению Шумера, кандидат на пост судьи неоднократно выступал на стороне корпораций в споре с трудящимися, а также проявлял враждебность в отношении прав женщин.