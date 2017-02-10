Безопасность и право

Апелляционный суд США поддержал блокировку миграционного указа Трампа

От указа больше вреда, чем пользы общественным интересам, посчитали судьи
  • Людмила Клементьева,
  • Геннадий Анисимов
  • / Ведомости
Свобода передвижения, единство семей и отсутствие дискриминации сейчас важнее для американского общества, чем интересы национальной безопасности, посчитали судьи
Свобода передвижения, единство семей и отсутствие дискриминации сейчас важнее для американского общества, чем интересы национальной безопасности, посчитали судьи
Alexander F. Yuan / AP

Федеральный апелляционный суд США подтвердил решение о временной приостановке указа президента Дональда Трампа, запретившего въезд в страну гражданам семи преимущественно мусульманских государств, в том числе имеющим визы и вид на жительство (грин-карты). Это означает, что граждане упомянутых в указе стран смогут продолжить беспрепятственно въезжать в США по своим визам и разрешениям на жительства.

Трамп подписал указ об ужесточении миграционной политики 27 января. Президент распорядился ввести 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали, и ввел 120-дневный мораторий на прием беженцев (из Сирии без ограничения времени). Указ вызвал хаос в международных аэропортах и волну протестов в США и других странах мира. Позже администрация президента США смягчила запрет на въезд беженцев и мигрантов, исключив из него обладателей действующей грин-карты. А федеральный суд Нью-Йорка частично заблокировал действие указа, разрешив въезд в США тем, кто уже прибыл в аэропорты с действующей американской визой.

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К этому решению присоединились суды еще четырех штатов, а 3 февраля федеральный судья Джеймс Робарт в Сиэтле (штат Вашингтон) ввел временный запрет на исполнение указа, которых распространяется на всю страну. Президент назвал предписание федерального судьи смехотворным. «Решение этого так называемого судьи, который по существу отменил правопорядок в нашей стране, смехотворно и будет отменено!» - написал он в Twitter. Минюст подал апелляцию на решение Робарта.

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В принятом в четверг единогласно решении, изложенном на 29 страницах, три судьи с апелляционного суда 9-го округа в Сан-Франциско категорически отвергают аргументы правительства, что приостановление указа должно быть немедленно отменено по соображениям национальной безопасности, и решительно отстаивают свою способность служить проверкой решениям президента, отмечает The Washington Post.

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«С одной стороны, общество очень заинтересовано в национальной безопасности и в способности избранного президента издавать законы. Но с другой стороны, общественность также имеет интерес в свободе передвижения, в избежании разделения семей и в отсутствии дискриминации. Мы не должны определять общественный интерес более явно, чем таким образом; конкурирующие общественные интересы не оправдывают необходимость приостановки [судебного решения судьи Робарта]», - говорится в решении.

Любая из сторон может принять решение обратиться непосредственно в Верховный суд США. Министерство юстиции рассматривает решение апелляционного суда, сообщило ведомство. «Увидимся в суде, на кону безопасность нашей нации!» почти мгновенно отреагировал на решение суда Трамп в Twitter.

Решение является значительной политической неудачей новой администрации Трампа и поднимает вопрос о том, как суды будут рассматривать его очевидно неконтролируемое использование исполнительной власти Овальным кабинетом, обозначенное первыми неделями президентства, пишет CNN.

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