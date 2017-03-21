Росмолодежь может возглавить Александр Бугаев – «Коммерсантъ»

Новым руководителем Росмолодежи может стать начальник департамента по работе с регионами Сибири и Дальнего Востока управления президента по внутренней политике Александр Бугаев, сообщает «Коммерсантъ». Ранее Бугаев работал заместителем руководителя Росмолодежи, а до того — заместителем префекта Юго-Западного административного округа Москвы.

Сейчас обязанности руководителя Росмолодежи исполняет Алексей Паламарчук. Предыдущий руководитель Сергей Поспелов в октябре 2016 г. перешел на должность замруководителя аппарата Госдумы.