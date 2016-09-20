«Киевская площадь» приобрела проект отеля на Варварке

Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева приобрела проект гостиничного комплекса на Варварке, строительством которого занимался умерший в декабре прошлого года бизнесмен и юрист Дмитрий Шумков, рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки.

Согласно ЕГРЮЛ, с 14 сентября 2016 г. наследники Шумкова – Любовь, Александр и Елена Шумковы вышли из состава владельцев ООО «Многофункциональный комплекс «Варварка, 14, стр. 1, 2» (МФК), которому принадлежат права на проект.

Теперь 87% долей в МФК принадлежит физическим лицам, связанным со структурами и проектами Года Нисанова и Зараха Илиева. Так, Давид Нисанов (43,5% долей в МФК) был совладельцем фирмы ООО «Плаза» (ликвидирована в 2013 г.) вместе с компаниями «Сафра инструментс», «Илион трейд» и «Фирма Илиев». Все три фирмы, как ранее рассказывали девелоперы и чиновники мэрии Москвы, связаны с владельцами «Киевской площади». К примеру, «Илион трейд» принадлежит торгово-ярмарочный комплекс «Москва» в Люблине, а «Фирма Илиев» была совладельцем Черкизовского рынка.

Один из учредителей «Илион трейда» и «Фирмы Илиев» – Борис Изралов, который теперь владеет 8,67% МФК. Наор Азраев, Раши и Эдик Ильяевы, а также Шарон Юсифов (им также принадлежит примерно по 8% долей МФК) – учредители фирмы «ТРЦ «Пражский», владеющей центром «Электронный рай» рядом с метро «Пражская» (объект «Киевской площади»). В июле 2016 г. чиновник правительства Москвы и один из девелоперов, претендовавших на проект отеля на Варварке, рассказывали «Ведомостям», что гостиницу будут достраивать именно владельцы «Киевской площади». Представитель «Киевской площади» пообещал предоставить комментарии позже.

Дмитрий Шумков в 2014 г. выкупил у правительства Москвы здание площадью 21 000 кв. м на Варварке за 3,4 млрд руб. Инвестор хотел превратить его в 5-звездочную гостиницу на 320 номеров и площадью около 50 000 кв. м. Инвестиции в проект оценивались примерно в $300 млн. В качестве оператора отеля рассматривались Dorchester Collection (принадлежит суверенному фонду султаната Бруней Brunei Investment Agency), Oetker Collection и китайская Mandarin Oriental.

Спортивный партнер 13% долей в МФК, по данным ЕГРЮЛ, остаются у Артема Дюмина, гендиректора спорткомплекса «Олимпийский». Комплекс сейчас находится под контролем структуры экс-партнера Шумкова, владельца группы «Альянс» и «Русской платины» Мусы Бажаева. The New Times в феврале 2016 г. сообщал, что Артем Дюмин – младший брат и. о. губернатора Тульской области Алексея Дюмина

Рыночная стоимость проекта гостиницы на Варварке сегодня может составлять около 4 млрд руб., подсчитала руководитель отдела гостиничного бизнеса и туризма Сushman & Wakefield Марина Смирнова. Еще не менее 6 млрд руб., по ее мнению, новый инвестор должен будет вложить в строительство нового комплекса. Смирнова считает, что кроме гостиницы проект, скорее всего, будет включать инфраструктуру (магазины и рестораны) и апартаменты, которые, учитывая расположение проекта, будут крайне востребованными.

Приобретение проекта на Варварке довольно логично для развития портфеля гостиничных объектов «Киевской площади», говорит руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяна Веллер. Она отмечает, что у компании уже есть «Radisson Славянская» и Radisson Royal Moscow (бывшая «Украина»). Гостиница на Варварке, скорее всего, будет работать в люксовом сегменте и должна повысить как общий престиж, так и стоимость портфеля, добавляет Веллер. Она также обращает внимание на то, что люксовый гостиничный рынок сейчас находится на подъеме. В первом полугодии 2016 г. общая загрузка в этом сегменте превысила 65% (+6,4 п. п. год к году). Увеличился на 13,7%, по ее словам, и средний тариф в гостиницах: по итогам первых шести месяцев он достиг 17 000 руб. за ночь.

Нисанов и Илиев – крупнейшие владельцы недвижимости в России. Согласно рейтингу журнала Forbes годовой оборот их бизнеса составляет почти $1,3 млрд. Кроме гостиниц им принадлежат несколько крупных торговых центров, включая «Европейский» рядом с Киевским вокзалом, торгово-ярмарочный центр «Москва» в Люблине.