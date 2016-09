Братья Чигиринские требуют с владельца ММК Виктора Рашникова $217 млн

Компании Шалвы и Александра Чигиринских обратились в окружной суд Лимасола (Кипр) с исками на $217 млн к структурам основного владельца Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова и его партнера Надера Надера. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к истцам. Представитель Рашникова информацию подтвердил, добавив: иски «необоснованные, базирующиеся на домыслах и полностью противоречащие фактам и документам».

Представляющий интересы Александра Чигиринского и компании «Снегири» юрист адвокатского бюро «Резник, Гагарин и партнеры» Александр Симкин и адвокат Шалвы Чигиринского Александр Поволоцкий уточнили, что иски их клиентов между собой не связаны.

S&T Equity – головная компания группы «Снегири» Чигиринских – требует $127 млн с фирмы Snapbox Holdings Ltd. Рашникова и Надера, говорит Симкин. В 2010 г. Snapbox приобрела у «Снегирей» примерно за $52 млн 50% долей проекта Evolution Tower (145 100 кв. м) в деловом центре «Москва-сити», говорит он, а рыночная стоимость всего этого проекта, по оценке Cushman & Wakefield, составляла на тот момент $361 млн (т. е. половина могла бы стоить $180,5 млн). Сделка прошла по низкой цене в том числе потому, объясняет он, что одновременно стороны договорились о передаче в «Снегири» 50% долей гостиницы «Россия» на Варварке и одноименной башни в «Москва-сити» (оба проекта принадлежали на паритетной основе Шалве Чигиринскому и Рашникову) и о привлечении «Снегирей» в проект строительства башни «Россия» как девелопера. Но эти условия Рашников и Надер не выполнили, продолжает Симкин, а доли Шалвы Чигиринского в гостинице «Россия» и в одноименной башне выкупили сами, не предложив это сделать «Снегирям».

На Кипре S&T Equity требует, чтобы теперь Рашников и Надер вернули разницу между рыночной стоимостью проекта и ценой сделки.

Виллы в обеспечение Кипрский суд вынес решение об аресте ряда активов Рашникова и Надера, знает Поволоцкий. Из решения суда («Ведомости» с ним ознакомились) следует, что обеспечительные меры наложены на три виллы на юге Франции (Villa les Terentes, Villa les Figuiers и Villa Nellcote). Временный судебный запрет, выпущенный без вызова сторон защиты, – обычная практика для судебной системы Кипра, говорит представитель Рашникова, но эти меры носят условный характер и не подразумевают ареста какого-либо конкретного имущества ответчиков. На 3 октября суд назначил слушание по поводу отмены этого определения, знает он.

Другие $90 млн требует взыскать c подконтрольных им же компаний Ocean Flow International и Antequera Enterprises Ltd. фирма Шалвы Чигиринского Hazlewood Investment & Finance Ltd., говорит Поволоцкий. Приобретая долю Чигиринского в башне «Россия», Рашников и Надер ввели его в заблуждение и скрыли информацию о реальной стоимости проекта, утверждает адвокат. Они предложили выкупить 50% проекта за $50 млн, а затем снизили цену до $37,5 млн, тогда как рыночная цена всего актива, по оценке той же Cushman & Wakefield, составляла $234 млн, а после получения ряда разрешений – $305 млн, рассказывает Поволоцкий.

В 2013–2014 гг. башня «Россия» была продана турецкой Renaissance Construction, цена не разглашалась.

Средства на строительство Evolution Tower привлекла структура Рашникова, поэтому «в корне неверно» говорить, будто бы она не выполнила обязательства перед «Снегирями», отвечает человек, близкий к Рашникову. Финансирование не было предметом договора, возражает Симкин.

А из договора с Шалвой Чигиринским следует, что сумма сделки окончательная и пересмотру не подлежит, утверждает источник, близкий к одной из ее сторон. Чигиринский три года пытался продать долю в башне «Россия» и Рашников сделал ему лучшее предложение, уверен он. Предмет иска – не договор купли-продажи, а нарушение обязательств акционеров, не согласен Поволоцкий.

Одна из целей братьев Чигиринских – противоправное завладение инвестициями и долей прибыли Рашникова в Evolution Tower, уверен представитель Рашникова. Он напоминает, что в 2015 г. владелец башни – компания «Сити палас» получила $267 млн чистой прибыли от продажи комплекса «Транснефти» (сумма сделки оценивалась в $1 млрд). Эту прибыль, продолжает представитель Рашникова, «Сити палас» должна была распределить поровну между своими владельцами – Snapbox Holdings и «Френтал девелопментс лимитед» («дочка» структуры «Снегирей»), но дивиденды получила лишь «Френтал». Snapbox Holdings обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с «Сити палас» $133,8 млн, суд поддержал ее позицию и наложил арест на эту сумму, утверждает он (на сайте суда и апелляционной инстанции «Ведомости» нашли решения от 29 апреля и 15 августа 2016 г.). Этот иск, отвечает Симкин, не имеет прямой связи с судебными разбирательствами на Кипре. К тому же, добавляет он, суд Лимасола наложил арест на акции самой Snapbox.

Представитель Cushman & Wakefield подтвердил, что компания проводила оценку башни «Россия» и Evolution Tower, но цифры назвать отказался. Связаться с Надером не удалось.