На главных торговых магистралях Петербурга освобождаются торговые помещения

Ставки аренды помещений стрит-ритейла на центральной части Невского проспекта (до площади Восстания) в III квартале 2016 г. выросли в среднем с 12 000 до 13 000 руб. за 1 кв. м в месяц, на Староневском верхний предел ставок увеличился с 5000 до 6000 руб. за 1 кв. м в месяц, подсчитал руководитель отдела исследований JLL в Петербурге Владислав Фадеев. В то же время, по его оценке, на Невском наблюдалось увеличение объема свободных помещений: на основной части магистрали – на 1,7 п. п. до 3,5%, на Староневском – тоже на 1,7 п. п. до 11,4%. Заметнее всего рос объем вакантных площадей на Владимирском проспекте – там доля незанятых помещений увеличилась за последний квартал на 2,8 п. п. до 10%, отмечает Фадеев. Владимирский проспект постепенно перестает быть местом сосредоточения обувных магазинов, которые все чаще выбирают торговые центры, им на смену приходят заведения общественного питания, говорит эксперт.

Количество вакантных площадей на Невском проспекте если и изменилось, то незначительно, но в целом на главных торговых магистралях города, например на Большом проспекте ПС, их объем растет, добавляет Александр Просенков, руководитель департамента Street Retail петербургского офиса Colliers International. Этот фактор не даст дальше расти ставкам, поскольку рынок все равно скорее остается в стагнации, а если и оживает, то очень медленно, говорит Просенков. Существенного роста ставок в последние месяцы он не заметил. В III квартале ставки могли корректироваться из-за сезона, основные торговые коридоры привлекают туристический трафик, поэтому самые привлекательные помещения могли дорожать, а ритейлеры, в свою очередь, отреагировали на это снижением активности, рассуждает Просенков. Большой проспект ПС постепенно теряет статус традиционной зоны для марок среднего и высокого сегментов, считает Просенков. Поток потенциальных покупателей там снижается в том числе и потому, что клиентов перетягивают торговые комплексы, заключает эксперт.

Аренда ни при чем На Невском проспекте, 106, закрылся офис банка «Открытие». Это связано не с ситуацией на рынке ритейла, а с реализацией интеграционной стратегии группы, сообщает пресс-служба банка.

По данным JLL, впервые за последний год открытых на центральных торговых улицах объектов стрит-ритейла оказалось на 10% меньше, чем закрытых. Основная часть закрытых точек приходится на кафе и рестораны (30%), а также продуктовые магазины (15%), а в структуре вновь открытых мест можно отметить высокую долю магазинов товаров для дома (12%), оценивают в JLL. Значительная часть новых открытий на Невском проспекте – заведения общепита, говорит Фадеев.

На Невском проспекте, 69 и 130, закрылись кофейни «Кофе хауз», а у ГК «Реалъ» – магазин на Владимирском проспекте. Зато, по данным JLL, в III квартале были заявлены открытия или начали работу магазины Natuzzi, Mario Rioli, Aura of Bohemia на Московском проспекте, Kerama Marazzi – на Большом проспекте ПС.

Эстонский бренд одежды Veta 30 сентября открыл второй в России монобрендовый магазин площадью 100 кв. м на Невском проспекте, 72, сообщал ранее брокер сделки JLL. Мы изначально намеревались открыть флагманский магазин на Невском, передал Дмитрий Чеканов, коммерческий директор бренда Veta.

В целом уровень ротации арендаторов на основных торговых улицах города снизился в III квартале на 2,3 п. п. к предыдущему кварталу до 5,5%, что стало наименьшим показателем с начала 2015 г., отмечают аналитики JLL.