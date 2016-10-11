Количество договоров долевого участия в Петербурге выросло почти на 50%

Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве в Петербурге за девять месяцев 2016 г. выросло на 46,6% к аналогичному периоду прошлого года до 40 392, следует из статистики регионального управления Росреестра. Число договоров долевого участия с физлицами выросло на 52% и составило 37 875 договоров. Зарегистрированных с января по сентябрь договоров ипотеки на 48% больше, чем годом раньше, а зарегистрированных прав собственности по договорам купли-продажи (мены) в Петербурге – на 14,4% больше (63 430 договоров).

Управление Росреестра по Ленобласти пока не подвело итоги за три квартала. Но за восемь месяцев 2016 г. в регионе было заключено около 25 000 договоров долевого участия, это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба управления.

По прогнозам экспертов консалтингового центра «Петербургской недвижимости», в этом году в Петербурге и пригородах может быть продано до 4 млн кв. м жилья (в 2015 г. было продано 3,8 млн кв. м).

На уровне 2015 г. С января по сентябрь в Петербурге было построено 1,96 млн кв. м жилья (на 1% больше, чем годом раньше). В Ленинградской области в январе – августе введено 1,7 млн кв. м (рост на 1,4%).

В статистике отразился всплеск продаж конца прошлого года, так как регистрация в Росреестре происходит с большой задержкой, считает вице-президент NAI Becar Илья Андреев. По его словам, в конце 2015 г. на рынок вышло очень большое количество объектов эконом-класса на низкой стадии готовности, а в этом году снизились ставки по ипотеке и была продлена программа ипотеки с господдержкой.

Реальное количество сделок на первичном рынке в этом году по сравнению с прошлым выросло примерно на 20%, оценивает Андреев.

По сравнению с 2015 г. рынок действительно стабилизировался, те, кто в прошлом году вкладывался в валюту, выбрали более консервативный способ инвестиций и вложились в приобретение жилья, говорит представитель Navis Development Group Андрей Вересов. По его словам, ипотека также растет – до 90% сделок по нескольким объектам происходит с использованием жилищных кредитов. У Navis Development Group число сделок в этом году увеличилось в несколько раз по сравнению с прошлым, но связано это с ростом не спроса, а предложения – компания вывела на рынок крупные проекты в начальной стадии, говорит Вересов.

Объем продаж существенно вырос, подтверждает директор по маркетингу холдинга RBI Михаил Гущин. По его словам, у RBI за девять месяцев 2016 г. продажи практически удвоились по сравнению с тем же периодом прошлого года. «Это связано не только с общим оживлением рынка, но также с наращиванием объемов текущего строительства у RBI», – говорит Гущин. За последние несколько месяцев RBI вывел в продажу несколько проектов в различных сегментах, добавляет он.