«Ведис групп» продала еще два проекта

«Ведис групп» закрыла сделки по продаже еще двух проектов. Жилой район, который станет частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Лесопарковая» в Аннине, будет строить компания Ingrad, а комплекс на Живописной улице – группа «Кортрос», рассказали три риэлтора и подтвердили президент и владелец «Ведис групп» Сергей Бобков, представитель «Кортроса» Ирина Опимах и коммерческий директор Ingrad Евгений Сандлер.

В рамках ТПУ «Лесопарковая» планируется строительство 369 000 кв. м недвижимости, включая 216 000 кв. м жилья, говорилось ранее в решении градостроительно-земельной комиссии Москвы.

Бобков в 2015 г. сказал, что первая очередь проекта в Аннине составит 105 000 кв. м, а инвестиции в нее превысят 5 млрд руб. Сандлер отмечает, что на участке предусмотрено строительство жилого комплекса, его продаваемая площадь – более 83 000 кв. м. Директор департамента проектов Est-a-Tet Владимир Богданюк оценивает рыночную стоимость проекта не менее чем в 2,5 млрд руб. Еще 5,8–8,3 млрд руб. нужно будет вложить в строительство комплекса, подсчитала председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова.

Новый проект Ingrad Ingrad планирует построить рядом со ст. м. «Рязанский проспект» новый жилой комплекс «Михайлова, 31» на 40 000 кв. м, сообщила компания на прошлой неделе. Проект планируется сдать в эксплуатацию к 2019 г.

На Живописной улице «Ведис групп» планировала построить жилой комплекс на 50 000 кв. м. По словам Опимах, сейчас общая площадь проекта составляет 65 400 кв. м, из которых 32 240 кв. м – жилье, остальное – социальная инфраструктура, нежилые помещения и паркинг. Компания уже начала строительство, сдать проект в эксплуатацию планируется в 2019 г., говорит она. От продажи проекта «Ведис групп» планировала выручить 2,2 млрд руб., писала газета «Коммерсантъ» в феврале, однако летом аналитики оценивали стоимость этого проекта в 1,6–1,8 млрд руб.

«Ведис групп» в этом году уже продала структуре владельца «Русагро» Вадима Мошковича проект жилого комплекса на 18 400 кв. м на ул. Гришина. Бобков планирует полностью выйти из девелоперского бизнеса, чтобы сосредоточиться на проектах в искусстве, писал «Коммерсантъ». Впрочем, сам бизнесмен говорил «Ведомостям» , что это не соответствует действительности.

Ingrad – один из самых активных игроков на московском рынке жилья. Компания принадлежит основному акционеру Московского кредитного банка Роману Авдееву и до 2015 г. не была заметна на рынке девелопмента. В прошлом году она приобрела сразу несколько жилых проектов. Сейчас в ее портфеле 1,5 млн кв. м недвижимости, среди проектов – ЖК «Новое Медведково» и «Новое Пушкино» в Московской области, «Петра Алексеева, 12А», «Вавилова, 69» и т. д.

«Кортрос» входит в холдинг «Ренова» Виктора Вексельберга и специализируется на проектах комплексного развития территорий. В частности, он строит один из крупнейших проектов в России – микрорайон «Академический» на 13 млн кв. м в Екатеринбурге, а также планирует возвести около 3 млн кв. м недвижимости на территории аэропорта в Ростове-на-Дону. Общий портфель проектов компании в Московском регионе составляет около 1 млн кв. м, сказано на ее сайте.