К «Нордстар девелопменту» Блажко подан иск о банкротстве

ООО «БЦ «Нордстар» подало в Арбитражный суд Москвы иск о банкротстве девелоперской компании «Нордстар девелопмент», следует из информации на сайте суда. Обе компании связаны с одним из основателей компании «Дон-строй» – Максимом Блажко. Согласно ЕГРЮЛ, собственник БЦ «Нордстар» – Янина Гребенщикова, которая через ООО «Горн» владеет «Нордстар девелопментом». Но основным собственником последнего считается именно Блажко. В приемной бизнесмена на вопросы «Ведомостей» не ответили.

«Нордстар девелопмент» (бывший «ДС-девелопмент») занимался проектами коммерческой недвижимости Блажко. Какие именно проекты сегодня в него входят, точно не известно (см. врез).

Иск о банкротстве компании также связан с попыткой Блажко помешать потере контроля над бизнес-центром Nordstar Tower (135 500 кв. м) на Беговой улице, говорит один из знакомых предпринимателя. Он напоминает, что ранее Гребенщикова подала в Арбитражный суд Москвы иск о банкротстве «Нордстар тауэра», который владеет и управляет этим объектом. Но долговые обязательства по этому объекту имеются и у «Нордстар девелопмента», объясняет он.

Nordstar Tower является предметом спора между структурой Блажко и компанией Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Последняя выкупила у Сбербанка долговые обязательства, залогом по ним был бизнес-центр. Кто стоит за RT&I, точно не известно. В июне 2016 г. первый заместитель правления Сбербанка Максим Полетаев говорил, что комплекс перешел структуре «Роснефти», которая выкупила у банка долговые обязательства. «Роснефть» это не комментировала; подконтрольная «Роснефти» ТНК-BP – основной арендатор Nordstar Tower. В конце 2015 г. у «Нордстар тауэра» возникли сложности с получением денег за аренду и компания подала в Арбитражный суд Москвы два иска примерно на $10 млн. В августе 2016 г. «Нордстар тауэр» подал еще один иск к «Роснефти» с требованием обязать ее заключить договор аренды на условиях компании.

Чем владеет Блажко У Блажко были планы построить многофункциональный комплекс на 267 000 кв. м на Звенигородском шоссе. Летом банк «Российский капитал» подал иск о банкротстве «Ривер тауэра» (владеет правами на проект). Еще одной структуре Блажко правительство Москвы разрешило построить жилой квартал почти на 900 000 кв. м на Ленинском проспекте.

Новым собственником Nordstar Tower станет ГК «Регион», сообщал РБК летом 2016 г. со ссылкой на источники. ГК «Регион», по версии издания, являлась бенефициаром RT&I. Представитель группы утверждает, что она участвовала в структурировании покупки долга, но сделка была не в ее интересах. Имя нынешнего держателя долга «Нордстар тауэра» представитель ГК «Регион» не назвал.

Иск о банкротстве иногда выступает элементом давления на кредиторов и используется для контроля над самой процедурой банкротства, говорит партнер адвокатского бюро А2 Михаил Кюрджев. Он напоминает, что у компании могут быть и другие крупные кредиторы, в том числе и аффилированные с ней, которые также могут предъявить требования.

Так, «Лафиттен компани лимитед» за 2016 г. подала восемь исков к «Нордстар тауэру» почти на 2,5 млрд руб. Фирма-истец принадлежит Блажко, знает один из его кредиторов. Компания до 2012 г. владела фирмой «Мультисервис», которую возглавляет бизнесмен. Ее собственник – мать Блажко Ольга.