Балтийский банк восстанавливает контроль над ЗПИФН «Северная столица»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти полностью удовлетворил иск Балтийского банка, который требовал признать недействительными сделки по выпуску 102 дополнительных паев ЗПИФН «Северная столица», следует из информации на сайте суда. По данным пресс-службы Балтийского банка, в феврале 2014 г. УК «ПАН-траст» (управляет ЗПИФН «Северная столица») объявила о дополнительном выпуске 102 паев фонда, которые выкупило ООО «Фортис», подконтрольное бывшему владельцу Балтийского банка Андрею Исаеву. В результате доля Балтийского банка в ЗПИФН «Северная столица» размылась с 99 до 49%, объясняет представитель банка.

На конец прошлого года стоимость чистых активов ЗПИФН «Северная столица» составляла 15,4 млрд руб., а инвестиционная стоимость пая -76,3 млн руб., следует из сообщения на сайте УК «ПАН-траст». В этот паевый фонд входят доли в компаниях, которым, в свою очередь, принадлежат права на недвижимость в Петербурге — это дом Зингера на Невском проспекте, 28, Малый гостиный двор на набережной канала Грибоедова, а также здание на Конюшенной площади, д. 2, и др., рассказывает источник, близкий к фонду.

В 2013 г. в банке начался корпоративный конфликт между Исаевым и Олегом Шигаевым, которым тогда в равных долях принадлежал банк. Они стали делить имущество. На начало 2014 г. владельцем 99 паев ЗПИФН «Северная столица» был Балтийский банк, рассказывает его представитель. Летом 2014 г. санатором Балтийского стал Альфа-банк. В том же году Балтийский обратился в суд, чтобы вернуть контроль над ЗПИФН «Северная столица» и только сейчас появилось решение первой инстанции. Мотивировочная часть его в картотеке дела пока не опубликована.

В конце прошлого года УК «ПАН-траст» объявила о закрытии ЗПИФН «Северная столица», но суд по требованию Балтийского наложил запрет на прекращение фонда до вступления в силу решения по иску банка к УК «ПАН-траст» и ООО «Фортис».

Представитель стороны Исаева отказался от комментариев. А пресс-служба Балтийского назвала решение суда «обоснованным и вынесенным с учетом всех обстоятельств спора». «При вступлении судебного решения в законную силу банк восстановит свой контроль над фондом "Северная столица", который был утрачен в результате неправомерных действий управляющей компании, тем самым сделав еще один шаг к полному восстановлению своей финансовой стабильности», - говорится в комментарии пресс-службы Балтийского.

Для банка это тактическая победа, в суде рассматривается еще много дел по этим спорам и до их завершения нельзя говорить о получении полного контроля той или другой стороной, считает партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов. По его словам, если это решение суда устоит во второй инстанции, банк получит корпоративный контроль над ЗПИФН и возможность влиять на действия управляющей компании. Как опосредованный владелец недвижимости банк сможет влиять на распределение прибыли от сдачи в аренду активов фонда, считает юрист. Скорее всего, в этом случае банк примет решение о продаже активов, но продажа стороннему покупателю будет иметь смысл только тогда, когда завершатся все судебные споры и другая сторона не сможет оспорить сделку, заключает Некрестьянов.

Самый интересный актив ЗПИФН «Северная столица» - дом Зингера, он прекрасно отреставрирован, там находится бизнес-центр класса А, полностью заполненный качественными арендаторами, говорит гендиректор Colliers International в Петербурге Андрей Косарев. По его словам, Малый гостиный двор находится в хорошем месте, но требует значительных вложений в реставрацию и реконструкцию, поэтому в случае продажи найти для него покупателя будет сложнее. Помещения на Конюшенной пл., д. 2, по данным сайта ПАН, также требуют ремонта и реставрации и не являются фасадными.