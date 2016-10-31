Торговый центр «Щука», возможно, оказался в залоге у структуры «Роснефти»

Долговые обязательства структур основателя компаний «Дон-строй» и «Нордстар девелопмент» Максима Блажко могли превысить $600 млн, рассказал «Ведомостям» кредитор бизнесмена и подтвердил его знакомый. Около $480 млн, по их словам, – задолженность перед компанией Riverstretch Trading & Investments (RT&I), которая выкупила у Сбербанка два кредита – на $336 млн и на $147 млн. Залог по первому кредиту – бизнес-центр Nordstar Tower (135 500 кв. м) на Беговой улице, по второму – торгово-развлекательный комплекс «Щука» (99 000 кв. м) у ст. м. «Щукинская», говорят собеседники «Ведомостей». Информацию о продаже долга, обеспеченного Nordstar Tower, в июне 2016 г. подтверждал первый зампред правления Сбербанка Максим Полетаев, но не называл размера долга.

В базе Арбитражного суда Москвы «Ведомости» обнаружили иск RT&I к «Нордстар девелопменту» (третьи лица – Блажко и Сбербанк) на 367 млн, но в карточке дела не указана валюта долга. Права на кредит, залогом по которому выступает «Щука», перешли к RT&I, знают три консультанта, работавших с объектом и с «Нордстар девелопментом».

Город Блажко «Нордстар девелопмент» планирует построить на 4700 га в Рузском районе Подмосковья целый город «Новая Руза» общей площадью почти 8 млн кв. м, сообщал «РИА Новости» глава администрации района Максим Тарханов в феврале этого года. Инвестиции в проект, который рассчитан до 2050 г., он оценивал в 300 млрд руб.

Кто стоит за RT&I, точно не известно. Полетаев говорил, что долг за Nordstar Tower продан структуре «Роснефти»: подконтрольная ей ТНК-BP – основной арендатор комплекса. «Роснефть» получила контроль над Nordstar Tower, утверждали тогда три консультанта, работавших с объектом и с «Нордстар девелопментом». Сама «Роснефть» это никогда не подтверждала. РБК сообщал, что новым собственником Nordstar Tower станет ГК «Регион», по версии издания – бенефициар RT&I.

Представитель ГК «Регион» говорит, что группа принимала участие в структурировании сделки с долгом, но сделка проходила не в ее интересах. Подробностей он не сообщил.

RT&I – не единственный кредитор Блажко. Почти $160 млн, или 10 млрд руб., структуры бизнесмена могли задолжать «Российскому капиталу», знает человек, близкий к руководству банка. По его словам, эти средства выделялись четырем компаниям бизнесмена – «Ривер тауэру», «Сорте», «Мультисервису» и «Альфагаранту». К трем первым компаниям «Российский капитал» уже подал иски о банкротстве, но суммы их задолженности в исках не указаны. Исключение – «Ривер тауэр», который, как следует из искового заявления о банкротстве Блажко, должен банку около 2 млрд руб. О долгах этих компаний знают двое консультантов, работавших с «Нордстар девелопментом», но, по их данным, общая сумма кредитов – чуть выше 8 млрд руб.

Залогами по кредитам выступали два участка в 3-м Силикатном проезде (на них планировалось построить многофункциональный комплекс площадью 267 000 кв. м), торговый центр «На Беговой» (18 000 кв. м), имущество завода железобетонных изделий на территории «Серпа и молота», четыре коттеджа и земельные участки в Серебряном Бору, говорит человек, близкий к руководству банка.

Активов бизнесмена должно хватить расплатиться с кредиторами. Только Nordstar Tower сегодня может стоить $340 млн, посчитала гендиректор УК Avica Наталия Тишендорф. Еще в $190 млн она оценивает «Щуку».

Директор департамента оценки Knight Frank Ольга Кочетова считает, что «Щука» может стоить 8–9 млрд руб. ($126–142 млн). В 4–5 млрд руб. ($63–80 млн) управляющий партнер Сolliers International Станислав Бибик оценивает проект в 3-м Силикатном проезде.

Москва также разрешила структуре Блажко построить жилой квартал площадью 900 000 кв. м рядом с Ленинским проспектом. Владислав Луцков, директор по инвестициям Est-a-Tet, считает, что этот проект сегодня может стоить до 6 млрд руб. ($95 млн).

Сам Блажко, похоже, выбрал другую тактику общения с некоторыми кредиторами. Его структуры подали иски о банкротстве «Нордстар девелопмента» и «Нордстар тауэра» (владеет и управляет одноименной башней). Его знакомый рассказывал, что таким образом бизнесмен пытается помешать потере контроля над Nordstar Tower. Партнер адвокатского бюро А2 Михаил Кюрджев тогда объяснял, что такие иски часто используются для контроля над самой процедурой банкротства. В частности, другие крупные кредиторы, в том числе и аффилированные с компанией, в ходе банкротства могут предъявить уже свои требования.

Запросы в «Роснефть» и «Нордстар тауэр» остались без ответа. Представитель Сбербанка от комментариев отказался.