Петербургский метрополитен не должен возвращать в бюджет 466 млн руб., решил суд

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в июле отказал ГУП «Петербургский метрополитен» в признании незаконным требования Контрольно-счетной палаты Петербурга (КСП) возместить городскому бюджету 466,6 млн руб. На прошлой неделе 13-й арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции по иску метрополитена, следует из картотеки суда. Мотивировочная часть еще не опубликована.

КСП проверяла деятельность метрополитена за 2011–2013 гг. и установила, что у холдинга «Адамант» и ЗАО «Советник» – инвесторов в строительство вестибюлей пяти станций – появились в собственности ТРК общей площадью 126 290 кв. м, а также возможность льготного выкупа земли, при этом инвесторы заплатили в бюджет значительно меньше рыночной стоимости. Метрополитен освободил «Советника» (подконтролен владельцу «Петромира» Михаилу Мирилашвили) от затрат на строительство фундамента «Адмиралтейской», причинив ущерб бюджету города не менее чем на 466,6 млн руб., следует из отчета КСП. Теперь метрополитен может не исполнять представление КСП и не платить всю сумму, а КСП имеет право обжаловать решение суда апелляционной инстанции в течение двух месяцев в кассационном порядке, комментирует решение суда Александр Карпухин, партнер юридической компании Orient Partners.

Не помогло «Адмирал» расположен в «золотом треугольнике», в проходном месте, площади в нем могли бы быть чрезвычайно востребованы, если бы комплексом грамотно управляли, но на него нет ни концепции, ни грамотной арендной политики, замечает Лапина.

В здании помимо вестибюля метро находится ТК «Адмирал», которым владеет «Советник». После того как инвестором строительства вестибюля был выбран «Советник», форма здания изменилась, добавился шестой этаж, что повлекло за собой необходимость в свайном поле. На устройство фундамента здания была израсходована сумма, почти равная стоимости, предусмотренной для всего здания станции, следует из материалов суда. Расходы на фундамент вице-президент АРИН Екатерина Лапина называет достаточно высокими.

В апреле «Советник» вернул в бюджет города 230 млн руб. за строительство фундамента. Оценку затрат по заказу метрополитена провел «Ленметрогипротранс». В конце октября «Советник» подал ходатайство о проведении экспертизы, следует из материалов суда.

В январе по результатам проверки СК РФ возбудил в отношении начальника Петербургского метрополитена Владимира Гарюгина дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ, предусматривает штраф до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок до 10 лет). Гарюгин и его подчиненные при заключении инвестдоговора о строительстве наземного вестибюля «Адмиралтейской» использовали полномочия для получения выгоды третьими лицами, сообщал СК. Обстоятельства, установленные арбитражным судом, признаются прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки, говорит Карпухин. По его словам, решение апелляционного суда усложняет позицию следствия, так как может повлечь за собой необходимость пересмотреть выводы по уголовному делу, особенно с точки зрения квалификации тех или иных экономических действий фигурантов. Тем не менее оно не влечет за собой автоматического снятия обвинений с начальника ГУПа, так как, скорее всего, материалы уголовного дела основаны не только на решении арбитражного суда первой инстанции, добавляет он.