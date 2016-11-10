«Евроинвест» возобновляет проект по строительству крупного ТРК у ст. м. «Пионерская»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти снял обеспечительные меры в виде запрета совершать сделки с участком площадью 2,9 га на Коломяжском проспекте, 22, у ст. м. «Пионерская». Там ООО «ТРЦ «Голливуд», в числе совладельцев которого собственники ГК «Евроинвест» Андрей Березин и Юрий Васильев, собирается построить торгово-развлекательный комплекс (ТРК) площадью более 100 000 кв. м. Но в феврале этого года ООО «Эпсилон» в суде потребовало признать недействительными договор купли-продажи участка, заключенный в 2015 г. с «Евроинвест инжинирингом», и цепочку последующих сделок. На участок были наложены обеспечительные меры в виде запрета проводить с ним сделки. Но в начале ноября «Эпсилон» отозвал свой иск, а его представители на суде подтвердили, что сделка была законной.

Участок на Коломяжском достался ТРЦ «Голливуд» от группы «Элис», основатели которой конфликтуют с 2015 г. «Элис» была должна Сбербанку около 3 млрд руб. В августе право требования по этим кредитам перешло к ООО «Аптекарский» Березина и Васильева.

«Попытка оспорить сделку по участку на Коломяжском изначально была ошибочной, мы оказались заложниками ситуации и войны акционеров», – говорит Васильев. Он подтвердил планы компании по строительству там торгового комплекса – работы планируется начать весной 2017 г., они займут два года, инвестиции в проект составят до $120 млн.

Рынок давно ждал этот проект, он будет востребован, уверена замдиректора департамента торговой недвижимости Colliers в Петербурге Ирина Царькова. Есть ритейлеры, еще не представленные в Петербурге, они готовы через ТРК выйти на рынок города, говорит эксперт, не называя их. По данным JLL, на конец III квартала доля свободных площадей на рынке торговых центров Петербурга достигла максимального уровня с 2011 г. – 6,9%. Ожидается, что в 2017 г. впервые с 2003 г. не будет построено ни одного нового комплекса.