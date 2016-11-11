Glorax Development построит жилой комплекс за 5,5 млрд рублей

Жилой комплекс комфорт-класса будет построен на участке площадью 2,8 га на Лиговском пр., д. 271, который ранее был приобретен компанией в собственность, сообщает пресс-служба Glorax Development. Его площадь составит 106 000 кв. м. На территории планируется также строительство детского сада.

Это второй проект Glorax Development на Лиговском проспекте. Ранее компания сообщила о строительстве на Лиговском пр., 232, многофункционального комплекса площадью 70 000 кв. м стоимостью 3,4 млрд руб. Под жилье в этом проекте отведено 40 000 кв. м.

Участок на Лиговском пр., д. 271, ранее занимали здания колбасного завода «Самсон», часть из которых построена в 1905 г. В июле 2016 г. начался снос заводских корпусов, что вызвало протесты градозащитников. Но снос был разрешен, так как здания не являются памятниками архитектуры. Ранее этот участок принадлежал ООО «Самсон-Лиговка», знает один из градозащитников. Связаться с представителями ООО «Самсон-Лиговка» не удалось.

Оба участка Glorax Development на Лиговском проспекте расположены довольно близко к центру города, в пешеходной доступности есть станция метро, а в будущем совсем рядом появится еще одна - «Боровая», говорит Николай Пашков, гендиректор Knight Frank St. Petersburg. Это перспективная для жилой застройки территория, но запустить там первый проект может быть непросто, особенно новому для рынка игроку, считает Анна Сигалова, заместитель директора департамента инвестиционных услуг компании Colliers International в Петербурге. Сейчас эта территория неоднозначна для проекта комфорт-класса, отмечает она. Анна Сигалова оценивает стоимость жилья в этой локации в 100 000 руб. за кв. м. Николай Пашков считает, что жилье здесь может продаваться за 110 000-130 000 руб. за кв. м.

Московская строительная компания Glorax Development вышла на рынок в 2014 г. Компания входит в Glorax Group под управлением бизнесмена Андрея Биржина, экс-совладельца Tekta Group. В Петербурге Glorax Development уже строит проекты «Английская миля», Twin House, «Шерлок хаус» и Main House, в перспективе запланирован также проект Golden City площадью 450 000 кв. м на Васильевском острове. В Московской области компания реализовала четыре проекта. Общая площадь проектов Glorax Development, по данным ее пресс-службы, - около 1 млн кв. м. Компания также сообщила о намерениях вложить $870 млн в создание международной гостиничной сети и о создании собственной сети фитнес-клубов.