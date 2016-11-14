Москва продает застройщика жилой и коммерческой недвижимости «Центр-инвест»

Принадлежащий городу «Мосинжпроект» выставил на продажу активы суммарно почти на 11 млрд руб., свидетельствуют данные на сайте Единой электронной торговой площадки (см. врез). Самый дорогой актив – 100% акций «Московского городского центра продажи недвижимости» («Центр-инвест»); за него «Мосинжпроект» планирует выручить 7,35 млрд руб.

«Мосинжпроект» концентрируется на развитии направлений, связанных с транспортной инфраструктурой, строительством транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), т. е. на решении городских задач, объясняет необходимость продажи «Центр-инвеста» и ряда других активов заместитель мэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин.

Что еще продается Среди других активов, выставленных «Мосинжпроектом» на продажу, – институт «Моспроектстройиндустрия» (2,48 млрд руб.), научно-исследовательский институт московского строительства «НИИМосстрой» (1,17 млрд руб.). Еще 173,4 млн руб. компания планирует выручить от реализации «Мосотделстроя № 7», который занимается ремонтно-реставрационными работами на фасадах исторических зданий в Москве.

«Центр-инвест» специализируется на строительстве жилья и коммерческой недвижимости. Выручка компании по итогам 2015 г. согласно «СПАРК-Интерфаксу» составила 5,8 млрд руб. (+3,8 раза год к году), чистая прибыль – 3,9 млрд руб. (+8,7 раза). В 2015–2017 гг. «Центр-инвест» планирует получить около 22 млрд руб. прибыли, сказано в его отчете. В 2014 г., как рассказывал тогда чиновник правительства Москвы, «Центр-инвест» располагал заказами примерно на 1 млн кв. м недвижимости. В 2017–2018 гг. компания, по собственным данным, планирует начать строительство 11 проектов общей площадью 350 000 кв. м. Крупнейшие из них – три очереди жилого комплекса «Фестиваль парк» на 265 000 кв. м в районе Левобережный; в его портфеле также жилые проекты «На Вавилова» (27 500 кв. м) и на ул. Большой Спасской (11 800 кв. м), бизнес-центры в Костомаровском переулке (10 800 кв. м) и на Люсиновской улице (2460 кв. м).

Исходя из доходного метода оценки будущих проектов «Центр-инвеста» его рыночная стоимость может составлять примерно 7 млрд руб., что очень близко к начальной цене лота на торгах, считает руководитель департамента оценки АКГ «МЭФ-аудит» Дмитрий Трофимов. Доля новостроек «Центр-инвеста» в Москве сейчас составляет всего 0,2% от общего предложения, отмечает руководитель аналитического и консалтингового центра Est-a-Tet Юлия Сапор. С учетом реализации перспективных проектов «Центр-инвест» мог бы войти в десятку крупнейших застройщиков Москвы, указывает председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова.

Потенциальным инвесторам интереснее было бы купить отдельные площадки, чем всю компанию целиком, полагает Сапор: просчитать экономику проектов гораздо легче. Кроме того, рынок коммерческой недвижимости находится в состоянии глубокой стагнации, а доля вакантных площадей по-прежнему высока, что также может отпугнуть инвесторов, считает Сапор. С ней согласна и Доброхотова. В связи с разным классом заявленных проектов – от комфорта до элитного – и наличием в портфеле проектов административных зданий проще было бы продать объекты разным застройщикам в соответствии с их профилем, рассуждает она.

«Мосинжпроект» выполняет функции единого оператора программы развития Московского метрополитена, в том числе участвует в программе строительства ТПУ Московского метрополитена; компания управляет строительством парка «Зарядье», участвует в реконструкции стадиона «Лужники» и 12 столичных магистралей. В 2014 г. Хуснуллин оценивал оборот «Мосинжпроекта» примерно в 100 млрд руб.

Спустя год правительство Москвы заявило о планах создать на базе «Мосинжпроекта» крупнейшую в стране проектно-строительную компанию и внесло в ее капитал ряд проектных и строительных компаний, среди которых «Центр-инвест», «Мосреалстрой», «Управление экспериментальной застройки микрорайонов», «Управление развития строительных технологий» и др. «Мосинжпроект», как тогда рассказывал его представитель, планирует не только заниматься проектами транспортной инфраструктуры, но и выйти на рынок гражданского строительства.

Теперь приоритеты изменились и компания делает упор на транспортное строительство. «Эти активы не участвуют в данных программах [по развитию транспортной инфраструктуры и проч.], поэтому их продают», – сказал Хуснуллин. При этом, по его словам, город не отказывается от построения холдинга на базе «Мосинжпроекта» с перспективой вывода его на биржу.