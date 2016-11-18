Жалоба компании Бориса Ротенберга на конкурсы к ЧМ-2018 признана обоснованной

ООО «Трансепт групп» Бориса Ротенберга требовало в Петербургском УФАС отменить результаты двух конкурсов на 700 млн руб. на реконструкцию стадионов, которые в 2018 г. станут тренировочными базами для участников чемпионата мира по футболу.

В своей жалобе «Трансепт групп» утверждала, что на запрос о разъяснении документации заказчик ответил несодержательно и неконкретно, что является нарушением ч. 4 ст. 65 закона «О контрактной системе» (порядок предоставления документации). Некоторые требования конкурсной документации не соответствуют требованиям FIFA, в проекте контракта и в конкурсной документации указаны разные сроки завершения строительства, есть разночтения между сметной и проектной документацией и проч., писала «Трансепт групп» в запросе, выложенном на сайте госзакупок. На запрос компании комитет по госзаказу ответил только, что вся документация согласована в установленном порядке и все требования указаны в документации.

УФАС согласилось с доводами «Трансепт групп» и признало, что комитет по госзаказу нарушил ч. 4 ст. 65 закона о контрактной системе, не предоставив участнику разъяснений по сути поставленных проблем. Но отменять результаты конкурсов антимонопольщики не стали.

Допущенное нарушение не оказало существенного влияния на процедуру аукциона в целом, объясняет представитель УФАС.

В конкурсе на реконструкцию стадиона «Спартак» на Михайловской улице, 29, в Ломоносове с начальной ценой 338,9 млн руб. победила компания «Гидропромстрой», на реконструкцию за 352,3 млн руб. стадиона «Спартак» на Объездной улице, 7, в Зеленогорске – ООО «Росстроймонтаж». Обе компании стали единственными участниками закупки, так как трех других участников комиссия не допустила к конкурсу из-за ошибок в заявках.

«Трансепт групп» на 75% принадлежит Борису Ротенбергу, который купил долю в ней в 2013 г. Ранее эта компания называлась ООО «СК «Интарсия» и входила в холдинг «Интарсия». Связаться с представителем «Трансепт групп» не удалось.

По данным сайта FIFA, для проведения тренировок и игр Кубка конфедераций и чемпионата мира в распоряжении футболистов и арбитров будут 114 полей: 12 стадионов, 36 предматчевых тренировочных площадок, 64 тренировочных поля, прикрепленных к базам команд, и два поля базы арбитров. Предматчевые тренировочные площадки должны иметь натуральный газон, соответствующий международным стандартам, должны быть оснащены пресс-центром минимум на 100 сидячих мест, раздевалкой и трибунами минимум на 500 человек.