YIT приобрела 2,4 га на севере Петербурга

Финская YIT объявила о сделке по приобретению земельного участка в Петербурге площадью 2,4 га для строительства жилого дома примерно на 800 квартир. Сообщение об этом 18 ноября опубликовано на сайте YIT Group. Участок расположен в северной части города, сказано там. Речь идет о земле на ул. Студенческой, 24А недалеко от станции метро «Черная речка», уточнил представитель петербургской «дочки» YIT «ЮИТ Санкт-Петербург». По его словам, там будет построен жилой комплекс комфорт-класса площадью 40 000 кв. м с паркингом и детским садом. Сумму сделки и планируемый объем инвестиций в проект в компании не раскрывают. Строительство будет вестись в несколько очередей. Первую очередь планируется начать в первой половине 2018 г., сказано на сайте YIT Group.

По словам представителя девелопера, покупателем выступила компания «Балтстрой», которая не связана с одноименной компанией, входящей в холдинг «Форум» Дмитрия Михальченко. Связаться с продавцом не удалось.

Сейчас на территории приобретенного YIT участка находятся хозяйственные постройки, которые компания планирует снести. Стоимость сделки по приобретению участка может оцениваться примерно в 600 млн руб., считает директор Docklands Development Екатерина Запорожченко. По ее оценке, на этой территории можно построить ЖК как комфорт-, так и бизнес-класса со стоимостью квартир 90 000-120 000 руб. за 1 кв. м. Несмотря на большое количество заявленных неподалеку проектов, квартиры в этом районе будут пользоваться спросом: «Район усиленно привлекательным для жизни», - полагает Запорожченко. Компании придется напрямую конкурировать с проектом ГК ЦДС, которая планирует застроить 17,8 га на территории завода «Ильич», говорит девелопер Олег Барков.

Инвестиции в проектирование и строительство комплекса без учета стоимости земли могут составить около 2,5 млрд руб., полагает Барков. Местоположение очень хорошее для жилого комплекса комфорт-класса, уверен эксперт.

В числе проектов YIT в Петербурге – Inkeri в Пушкине, Fjord на Малом проспекте ВО, ЖК «Тойве» в Красногвардейском районе, «Смольный проспект» в Центральном районе. Крупнейший проект YIT в Петербруге – «Новоорловский», где на 46 га планируется строительство 400 000 кв. м жилья.

Концерн YIT работает в Финляндии, России, странах Балтии, Чехии и Словакии. В России, кроме Петербурга и Ленинградской области, компания Тюмени. В первой половине этого года финская компания понесла убыток от продаж жилья в России. В январе - июне 2016 г. выручка от продажи жилья до 107,9 млн евро, сообщала ранее YIT. Убыток от продаж жилья в РФ составил 5,8 млн евро против операционной прибыли в 8,5 млн евро в январе - июне 2015 г. Выручка девелопера от продаж жилья в РФ в 2015 г. составила 266,4 млн евро.