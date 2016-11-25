Смольный без суда вернет группе ЛСР 430 млн рублей

Компенсация затрат за несостоявшийся проект по реконструкции исторической подстанции в Петербурге на набережной р. Фонтанки составит около 430 млн руб. Согласованы две суммы – 313,5 млн и 116 млн руб., рассказал «Ведомостям» представитель комитета по транспорту. Каких-то иных затрат инвестор не подтвердил, так что это вся сумма, расчет с ЛСР будет производить ГУП «Горэлектротранс», добавил представитель комитета.

В 2009 г. администрация Петербурга передала здание подстанции на Фонтанке ГУП «Горэлектротранс» для реконструкции его под отель, а ГУП заключил инвестдоговор с ООО «Ройял гарденс отель», которое разработало проект по строительству апарт-отеля площадью 8700 кв. м. В обмен на право застроить участок на набережной инвестор обязался выполнить инвестусловия. Они включали реконструкцию трех тяговых подстанций, прокладку и замену 20 км кабельных сетей.

В 2013 г. «Ройял гарденс отель» приобрела группа ЛСР. Но проведенная в том же году экспертиза Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры установила, что здание должно быть признано памятником, поэтому ЛСР так и не смогла приступить к проекту. В марте этого года Совет по культурному наследию принял решение включить объект в реестр памятников, поскольку эта подстанция в блокаду обеспечивала движение транспорта в городе. Таким образом, строительство на ее месте нового объекта стало невозможным.

Но инвестор успел получить разрешительные документы и выполнить инвестиционные условия. В 2014 г. Александр Вахмистров, возглавлявший тогда ЛСР, рассказывал, что объем затрат компании по инвестусловиям составил более 400 млн руб.

Сумма компенсации для ЛСР учтена в субсидии ГУП «Горэлектротранс» на перевозку пассажиров, рассказал источник в Смольном. Схема выплаты ЛСР из средств субсидии сейчас действительно рассматривается, причем одну часть компенсации в 313,5 млн руб. планируется выделить из субсидии перевозчика в 2016 г., а 116 млн руб. – в 2017 г., подтвердил представитель комитета по транспорту. По его словам, пока средства не выплачены, так как не все процедуры пройдены. (Правительство Петербурга только на этой неделе отменило свое постановление от 2009 г. о реконструкции здания на набережной Фонтанки.)

Какие были планы Проект апарт-отеля на участке площадью 1870 кв. м предполагал 25 апартаментов, 700 кв. м офисных площадей и подземную парковку на 45 машино-мест.

В этом году в бюджете города субсидия для ГУП «Горэлектротранс» составила около 5 млрд руб., на 2017 г. – 6,8 млрд руб. Сумма компенсации ЛСР никак не могла повлиять на формирование тарифа на проезд для горожан, утверждает источник в транспортном блоке Смольного. (Разовая поездка в наземном транспорте в Петербурге со следующего года вырастет с 30 до 40 руб.)

То, как действуют власти в отношении ЛСР, – редкий случай, на практике для взыскания бюджетных средств даже при наличии оснований инвестору приходится обращаться в суд, говорит Александра Петрова, старший юрист Rightmark Group. По ее словам, в случае если работы были произведены, основания для отказа в возврате средств отсутствуют, то заказчик обязан оплатить их в полном объеме до момента консервации проекта. Но если бы работы были выполнены с недостатками, то чиновники могли бы потребовать уменьшения объема компенсации, отмечает Петрова.

С тем, что компенсацию ЛСР надо выплачивать, не согласен депутат петербургского заксобрания Максим Резник, который был активным противником проекта ЛСР. «Это риски инвестора, и непонятно, почему бюджет должен их оплачивать», – удивляется депутат. Скорее всего, входя в этот проект, девелопер рассчитывал, что ему поможет административный ресурс, полагает Резник.

В 2015 г. в интервью «Ведомостям» владелец ЛСР Андрей Молчанов назвал ситуацию с подстанцией «примером вымогательства». «Если бы там было что-то историческое, я бы первым встал на защиту. А это одна из подстанций, которая к тому же была перестроена в 60-е гг. Там ничего от прежней подстанции, кроме стены из силикатного кирпича, не осталось», – сказал Молчанов.