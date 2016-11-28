Владелец «NBM-стройсервиса» Михаил Бабель задержан полицией

Бабеля подозревают в организации двойных продаж в жилом комплексе «Терлецкий парк» на Новогиреевской улице, утверждают два его знакомых и чиновник правительства Москвы

Владелец девелоперской компании «NBM-стройсервис» Михаил Бабель (см. врез) задержан на прошлой неделе сотрудниками полиции, рассказали три его знакомых и чиновник правительства Москвы. Бабель действительно задержан, следственные подразделения полиции ведут уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере или повлекшем лишение прав гражданина на жилое помещение (ст. 154 ч. 4 УК), подтвердил сотрудник правоохранительных органов. Эта статья предполагает лишение свободы сроком до 10 лет, объясняет старший партнер «Юков и партнеры» Михаил Воронин.

Бабеля подозревают в организации двойных продаж в жилом комплексе «Терлецкий парк» на Новогиреевской улице, утверждают два его знакомых и чиновник правительства Москвы. По данным Москомстройинвеста, в «Терлецком парке» заключено 300 договоров долевого участия в строительстве, а в реестр пострадавших граждан внесено 72 человека. Кто достроит проект, пока неизвестно. Представитель Москомстройинвеста сказал, что о смене инвестора можно говорить, если застройщик банкрот или сам передал объект другому лицу; ни один из этих вариантов в отношении АО «Глобинвестстрой» (девелопер «Терлецкого парка») не применялся.

Миллионы метров Михаил Бабель, бывший вице-президент «Главмосстроя», создал «NBM-стройсервис» в 1994 г. С тех пор компания, сказано на ее сайте, построила порядка 1 млн кв. м недвижимости в Москве и других регионах России. В разработке еще около 1 млн кв. м, среди проектов – жилые комплексы «Долина грез» в Крылатском и «Славянка» в Марфине.

Александр Хрусталев, гендиректор «НДВ-недвижимости» (риэлтор проекта), рассказал, что компания совместно с Москомстройинвестом и Минстроем прорабатывает вопрос о санации застройщика «Терлецкого парка». Представитель Москомстройинвеста передает, что в ноябре председатель комитета Константин Тимофеев заявлял о необходимости возбуждения уголовного дела в отношении АО «Глобинвестстрой» по статье мошенничество, а также проверки использования денежных средств населения.

Еще один знакомый Бабеля предполагает, что кроме «Терлецкого парка» ему могли припомнить и жилой комплекс «Западные ворота столицы» в Одинцовском районе Подмосковья. В мае 2015 г. городская прокуратура Одинцовского района сообщала о возбуждении уголовного дела в отношении вице-президента корпорации «Союз-возрождение» (застройщик и инвестор проекта) Александра Воробьева и президента ЗАО «ИСК «Энбиэм» (соинвестор) Бабеля по статье мошенничество в особо крупном размере по факту двойных продаж в «Западных воротах столицы». В июле этого года пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Германа Елянюшкина сообщала, что достраивать этот комплекс будет ГК ПИК. Ее представитель сказал, что в этом проекте 1271 обманутый дольщик, им будут переданы квартиры общей площадью 90 087 кв. м.

До кризиса 2008 г. «NBM-стройсервис» был партнером компании Rose Group по ряду проектов, например «Микрогород «В лесу» (более 1 млн кв. м недвижимости) в Красногорском районе. В 2014 г. «NBM-стройсервис» пытался выкупить у правительства Москвы проект многофункционального комплекса (37 000 кв. м наземной площади) на Софийской набережной, но Бабелю не удалось договориться с банком ВТБ о соинвестировании.

Мобильный телефон Бабеля в течение трех дней был недоступен. Найти его адвоката не удалось. В «NBM-стройсервисе» в течение дня никто не отвечал. Представитель ГУ МВД по Московской области не ответил на вопрос «Ведомостей».