Власти Ленобласти ограничат пятью годами действие градпланов, выданных до 2017 года

Правительство Ленобласти готовит постановление, которое ограничит срок использования информации в градостроительных планах пятью годами, это коснется градпланов, выданных до 1 января 2017 г., сообщил представитель заместителя председателя правительства региона Михаила Москвина. Уже подготовлено постановление правительства, сейчас документ проходит оценку юристами, после чего будет отправлен на подпись губернатору, добавил он.

В следующем году в силу вступают поправки в Градостроительный кодекс, которые меняют процесс подготовки, согласования и утверждения градостроительной документации.

Градплан больше не будет частью документации по планировке территории, но по-прежнему будет необходим для получения разрешения на строительство, говорит Александра Петрова, старший юрист практики разрешения споров Rightmark Group.

Сейчас градплан действует фактически бессрочно, но с 1 января его можно будет получить только на три года, рассказывает она. Закон разрешает регионам самостоятельно устанавливать срок действия градпланов, которые получены до вступления в силу поправок в Градостроительный кодекс, но не менее трех и не более восьми лет, говорит Петрова. Три года – достаточный срок для того, чтобы согласовать документацию и получить разрешение на строительство, считает Петрова. Необходимо соблюдать баланс интересов власти и бизнеса, чтобы, с одной стороны, компании успевали разработать документы, а с другой – не растягивали сроки реализации своих проектов, ведь это может отразиться на соседних стройках, говорит Петрова.

Пятилетний срок позволит избежать коллизий при вводе нескольких очередей в рамках одного градплана, передал Москвин. В то же время если до 2022 г. обладатель градплана так и не начнет строить, то этот документ уже устареет, добавил он. В администрации Петербурга пока не решили, как будут действовать, еще есть время для принятия решения, сообщила представитель КГА. Обычно с такой законодательной инициативой выходят сами застройщики, сказала Петрова.

В Ленобласти много проектов комплексного освоения, которые реализуются очередями, поэтому пять лет – логичное решение, чтобы застройщикам в середине проекта не приходилось переделывать документы, говорит Петрова. В городе тоже есть крупные проекты, поэтому чем больше будет срок действия градпланов, тем лучше, замечает первый заместитель гендиректора «Главстрой-СПб» Александр Лелин. Для участков в 1 га достаточно будет трех лет, а вот для территории в 200 га может потребоваться и восемь, говорит Лелин.