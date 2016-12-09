Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4221 от 09.12.2016 под заголовком: Стройте быстрее

Власти Ленобласти ограничат пятью годами действие градпланов, выданных до 2017 года

В Смольном еще не определились со сроками
Ленобласть ограничит пятью годами срок действия градостроительных планов, выданных до 2017 г.
Ленобласть ограничит пятью годами срок действия градостроительных планов, выданных до 2017 г.
Евгений Егоров / Ведомости

Правительство Ленобласти готовит постановление, которое ограничит срок использования информации в градостроительных планах пятью годами, это коснется градпланов, выданных до 1 января 2017 г., сообщил представитель заместителя председателя правительства региона Михаила Москвина. Уже подготовлено постановление правительства, сейчас документ проходит оценку юристами, после чего будет отправлен на подпись губернатору, добавил он.

В следующем году в силу вступают поправки в Градостроительный кодекс, которые меняют процесс подготовки, согласования и утверждения градостроительной документации.

Градплан больше не будет частью документации по планировке территории, но по-прежнему будет необходим для получения разрешения на строительство, говорит Александра Петрова, старший юрист практики разрешения споров Rightmark Group.

Сейчас градплан действует фактически бессрочно, но с 1 января его можно будет получить только на три года, рассказывает она. Закон разрешает регионам самостоятельно устанавливать срок действия градпланов, которые получены до вступления в силу поправок в Градостроительный кодекс, но не менее трех и не более восьми лет, говорит Петрова. Три года – достаточный срок для того, чтобы согласовать документацию и получить разрешение на строительство, считает Петрова. Необходимо соблюдать баланс интересов власти и бизнеса, чтобы, с одной стороны, компании успевали разработать документы, а с другой – не растягивали сроки реализации своих проектов, ведь это может отразиться на соседних стройках, говорит Петрова.

Пятилетний срок позволит избежать коллизий при вводе нескольких очередей в рамках одного градплана, передал Москвин. В то же время если до 2022 г. обладатель градплана так и не начнет строить, то этот документ уже устареет, добавил он. В администрации Петербурга пока не решили, как будут действовать, еще есть время для принятия решения, сообщила представитель КГА. Обычно с такой законодательной инициативой выходят сами застройщики, сказала Петрова.

В Ленобласти много проектов комплексного освоения, которые реализуются очередями, поэтому пять лет – логичное решение, чтобы застройщикам в середине проекта не приходилось переделывать документы, говорит Петрова. В городе тоже есть крупные проекты, поэтому чем больше будет срок действия градпланов, тем лучше, замечает первый заместитель гендиректора «Главстрой-СПб» Александр Лелин. Для участков в 1 га достаточно будет трех лет, а вот для территории в 200 га может потребоваться и восемь, говорит Лелин.

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