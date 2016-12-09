Azimut Hotels Александра Клячина купила Delta Hotel Vienna в Австрии

Гостиничная сеть Azimut Hotels приобрела 4-звездочный отель Delta Hotel Vienna в Австрии, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон сделки. Директор по маркетингу Azimut Hotels Елена Пальчунова эту информацию подтвердила, сообщив, что продавцом выступила компания Tourotel Hotelbetriebs, которой принадлежит еще одна гостиница в Вене. Связаться с ее представителями не удалось. О продаже Delta Hotel Vienna также знают два консультанта, занимающихся сделками с зарубежной недвижимостью.

Delta Hotel Vienna, построенный в 2006 г., имеет 180 номеров. Azimut Hotels хорошо знакома с этим отелем. В 2014 г. она подписала соглашение на управление им, а спустя год он был переименован в Azimut Hotel Delta Vienna. Azimut Hotels планирует в первой половине 2017 г. провести реновацию отеля под стандарты сети, добавляет Пальчунова.

Пальчунова отказалась раскрыть сумму сделки. По оценке заместителя гендиректора по развитию индустрии гостеприимства CBRE Станислава Ивашкевича, венская гостиница может стоить 27–30,6 млн евро, или 150 000–170 000 евро за номер.

Delta Hotel Vienna – хороший объект для инвестиций, считает руководитель проектов по зарубежной недвижимости Knight Frank Жанна Овчинникова. Она называет его качественным бизнес-отелем, который расположен в активно развивающемся деловом районе Вены. Доходность такой инвестиции может составлять 4–5% годовых, добавляет Овчинникова.

Azimut Hotels – один из крупнейших гостиничных операторов в России (см. врез). Владелец сети – компания Gleden Invest бизнесмена Александра Клячина. Delta Hotel Vienna – восьмой по счету отель компании в Европе. Остальные европейские гостиницы Azimut Hotels находятся в Германии – в Берлине, Дрездене, Кельне, Мюнхене, Нюрнберге и Эрдинге. В 2014 г. Gleden Invest приобрела также 5-звездочный отель Augustine Hotel в Праге, но эта гостиница в Azimut Hotels не входит. Сейчас сеть рассматривает также гостиничные объекты в Восточной Европе – в Чехии, Венгрии и др., это традиционные направления для российских туристов, говорит Пальчунова.

Российские инвесторы активно ищут объекты в Европе, в том числе в гостиничном секторе, но этот рынок крайне конкурентен, говорит руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяна Веллер. Она объясняет, что инвестиционно привлекательных предложений, удовлетворяющих ожиданиям российских инвесторов, мало, а свободного капитала на глобальном рынке много. «В Восточной Европе конкуренция ниже в связи с исторически более слабым интересом инвесторов к этому региону. Цена входа ниже, однако и привлекательных активов там меньше, чем в других регионах Европы», – добавляет Веллер.

Клячин не единственный российский инвестор, покупающий отели в Европе. VIY Greater Europe Hospitality Fund под управлением компании Андрея Якунина владеет долями в Park Royal Palace Hotel в Вене и Alexander Grand Hotel в Давосе. В этом году фонд приобрел мажоритарный пакет компании, владеющей проектом реконструкции средневековой усадьбы Antognolla (включает замок XI в.) в итальянской Умбрии, и планирует потратить на его развитие 150 млн евро.-