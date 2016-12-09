Основатель «Мортона» хочет вернуться на рынок жилья

Группа компаний «Основа», созданная экс-владельцем «Мортона» Александром Ручьевым, начала поиск площадок под проекты строительства жилья, рассказал знакомый бизнесмена. Об этом также знают два риэлтора, занимающихся продажей площадок. По их словам, президентом «Основы» уже назначен Павел Поселенов, который до 2015 г. занимал аналогичную должность в группе ПИК, а потом перешел на должность гендиректора девелоперской фирмы МИЦ (обе компании специализируются на строительстве жилья). В справке ЕГРЮЛ сказано, что Поселенов стал президентом «Основы» в ноябре этого года. Два риэлтора добавляют, что особый интерес у «Основы» вызывают небольшие проекты в Москве со всей разрешительной документацией. Сделка по покупке одного из участков может быть скоро закрыта, говорит один из риэлторов. Назвать адрес участка он отказался.

«После продажи «Мортона» к нам постоянно поступают предложения о приобретении проектов. Мы их рассматриваем, но речи о приобретении какого-либо из них пока не идет», – передал «Ведомостям» сам Ручьев. Ранее один из столичных девелоперов среди причин, по которым Ручьев продал «Мортон», называл сложности с согласованием новых проектов со столичной мэрией. У площадок с готовой документацией, как правило, более высокая стоимость, поэтому экономика проекта может получиться не очень привлекательной для инвесторов, предупреждает руководитель аналитического и консалтингового центра Est-a-Tet Юлия Сапор. Но, по ее словам, бизнесмену масштаба Ручьева найти подходящие площадки все же не составит труда.

«Мортон» был крупнейшим застройщиком жилья в России: по данным агентства Infoline, в 2015 г. компания ввела в эксплуатацию 974 000 кв. м жилья и стала лидером по этому показателю. Для сравнения: ПИК (3-е место) построила лишь 665 000 кв. м. В сентябре Ручьев объявил о продаже принадлежащей ему компании «Мортон» акционеру ПИК Сергею Гордееву, который, в свою очередь, перепродаст ее ПИК. После консолидации объединенная компания будет ежегодно продавать 1,8 млн кв. м жилья на 190 млрд руб., говорил ранее Гордеев.

Алексей Могила Руководитель представительства Rossmils Investments Недвижимость – это как наркотик, слезть с которого невозможно.

Продажу девелоперского бизнеса Ручьев объяснял тем, что получил выгодное предложение. «К тому же в сфере строительства я уже достиг всего, к чему стремился», – говорил Ручьев «Ведомостям». На тот момент он планировал заниматься «российскими технологичными проектами с потенциалом выхода на рынки стран Азии – например, Индии». Агентству RNS он также рассказывал, что созданная им «Основа» будет заниматься выпуском композитных материалов.

Руководитель российского представительства Rossmils Investments Алексей Могила не удивлен желанию Ручьева вернуться на рынок строительства жилья. «Во-первых, недвижимость – это как наркотик, слезть с которого невозможно, а во-вторых, сегодня это один из немногих доступных для инвесторов инструментов, который позволяет получить стабильный денежный поток», – сказал он. С этим согласна и председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова, которая говорит, что найти хорошие площадки под жилой проект сегодня не так уж и просто, тем более что сейчас крайне высокая конкуренция среди желающих их приобрести. По ее словам, в последние годы проекты жилищного строительства приобретают не только ведущие игроки этого рынка, но и структуры, которые ранее в девелопменте активны не были. В качестве примера она приводит компанию Ingrad (создана акционером Московского кредитного банка Романом Авдеевым).

Ручьев не единственный девелопер, вернувшийся на рынок недвижимости после ухода из бизнеса. Основной владелец «Русагро» Вадим Мошкович в декабре прошлого года продал группе «Сафмар» семьи Гуцериевых и Микаила Шишханова компанию «А101 девелопмент», которой принадлежит более 2400 га бывшего совхоза «Коммунарка» в новой Москве. На этой территории планировалось строительство 20 млн кв. м жилья, 3 млн кв. м коммерческой недвижимости и более 600 000 кв. м социальных объектов. Сумма сделки оценивалась в $800 млн. Продажа земельного банка была связана с возникшими у бизнесмена сложностями в согласовании проектов с правительством Москвы, рассказывал тогда человек, близкий к Мошковичу. Однако через несколько месяцев после сделки структура бизнесмена начала искать новые небольшие проекты с готовой документацией, и уже весной он приобрел у группы «Ведис» проект жилого комплекса на 18 400 кв. м на ул. Гришина. Компания Мошковича также ведет переговоры о покупке участка на ул. Хавской, на котором можно возвести комплекс общей площадью около 10 000 кв. м, рассказывали два риэлтора, занимающихся продажей площадок.