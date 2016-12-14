Кипрский суд наложил арест на активы Чигиринского

Окружной суд Никосии по иску компании Snapbox Holdings наложил обеспечительные меры на имущество фирм Folsten Holdings, Frental Developments, S&T Equity, ООО «Сити палас», а также Александра Чигиринского на сумму до $170 млн, следует из решения суда, с которым ознакомились «Ведомости».

Snapbox Holdings - совместная компания основного акционера Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова и его партнера Надера Надера. Вместе с Frental Developments (входит в группу «Снегири», основным владельцем которой является Александр Чигиринский) она через Folsten Holdings владеет «Сити палас». Последняя — девелопер башни Evolution Tower на 145 100 кв. м в «Москва-сити», которая в 2015 г. была продана «Транснефти» примерно за $1 млрд. Тогда «Сити палас» получила от этой сделки $267 млн чистой прибыли, которые должны были быть пополам распределены между Snapbox Holdings и Frental Developments, однако деньги получила лишь Frental Developments, рассказывал в октябре представитель Рашникова. В этой связи Snapbox Holdings обратилась в Московский арбитражный суд с иском о взыскании с «Сити палас» $133,8 млн, но тот в удовлетворении заявления истца отказал, сославшись на то, что дивиденды должны были быть выплачены непосредственному владельцу «Cити палас», а именно Folsten, а не Snapbox Holdings.

$170 млн включают в себя дивиденды, которые должна была получить компания Snapbox Holdings, а также понесенные за время судов убытки и недополученную прибыль, объясняет ее управляющий директор Андрей Фокин. По его словам, эта сумма должна в ближайшее время поступить или уже поступила на счет окружного суда Никосии. Из решения кипрского суда следует, что обеспечительные меры наложены на 100% компании «Снегири девелопмент» и кипрские компании, владеющими фирмами ЗАО «Рублево-2» (застройщик коттеджного поселка «Резиденция Рублево»), «Юг Новый Век» (гостиничный комплекс Hyatt Regency Sochi), 50% «Бизнес парк Рублево» (владеет административными зданиями в Большом Палашевском переулке) и т. д. Временные обеспечительные меры были наложены без вызова сторон и носят абсолютно технический характер, говорит источник, близкий к Чигиринскому. По его словам, как правило, эти меры, которые не действуют на территории России, довольно быстро отменяются. Он также добавляет, что средства, на которые были наложены обеспечительные меры, это деньги структуры Рашникова, поэтому такое решение кипрского суда Чигиринского полностью устраивает.