«Абсолют» застроит жильем Лужнецкую набережную

Как стало известно «Ведомостям», группа компаний «Абсолют» может построить до 200 000 кв. м жилья на территории бывшего конструкторского бюро «Союз». Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ; один из основных документов для получения разрешения на строительство) был выдан структурам «Абсолюта» еще в конце прошлого года, рассказали «Ведомостям» несколько сотрудников мэрии и близкий к компании человек. ГПЗУ выдан по обращению ООО «Грандсоюзинвест», говорят собеседники «Ведомостей». По данным СПАРК, это общество зарегистрировано по адресу «Союза» – на Лужнецкой набережной.

ОАО «АМНТК «Союз» – старейший авиамоторный опытный завод страны, создан в 1943 г. Позднее он перешел на разработку турбореактивных двигателей для самолетов и газотурбинных приводов для электрогенераторов. В начале 2000-х гг. контроль над заводом перешел к группе «Абсолют». Входивший прежде в группу «Абсолют банк» изначально кредитовал «Союз», рассказывал «Ведомостям» один из совладельцев группы Андрей Косолапов. Впервые проект редевелопмента территории «Союза» «Абсолют» анонсировал еще в 2006 г. – на участке в 8,7 га, который занимал завод, планировалось построить апартаменты и офисы, только наземная часть должна была составить 230 000 кв. м. Позднее параметры проекта изменились: 78 400 кв. м займут офисы, 121 600 кв. м – жилье, сообщал Косолапов «Коммерсанту».

Куда двигаться В публикации от 2013 г. на сайте «Союза» указано, что на базе предприятия создается научно-производственный кластер в промзоне 37 (Очаково), потом он будет преобразован в технопарк. В августе 2016 г. правительство Москвы одобрило проект планировки части промзоны «Очаково». Будет ли там «Союз», представитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы сказать не смог.

Теперь на этом участке можно будет построить только жилье. Согласно ГПЗУ, это может быть жилой комплекс площадью 204 700 кв. м (в габаритах наружных стен), рассказали сотрудники мэрии. Из них 160 940 кв. м – собственно жилье, а остальное – сопутствующая нежилая застройка (машино-места, детский сад и коммерческие площади на первых этажах). По словам собеседников «Ведомостей», на территории завода будет сохранено одно здание по адресу: Лужнецкая набережная, 2/4, стр. 4, – оно 1905 года постройки площадью 15 371 кв. м. Одобренный проект меньше, чем планировалось ранее, продолжает сотрудник мэрии, в габаритах наружных стен на 15–20% (раньше указывалась общая площадь).

Это одно из лучших в Москве мест для девелопмента, уверен партнер Colliers International Владимир Сергунин. С ним соглашается начальник отдела стратегического консалтинга JLL Юлия Никуличева: премиальная локация, хорошая транспортная доступность, близость к Москве-реке и Лужникам, отличные виды. Хамовники пользуются высоким спросом у покупателей, поскольку это один из лучших районов центра Москвы: много парков, набережные, спорткомплекс «Лужники», Новодевичий монастырь и т. п., отмечает руководитель аналитического центра девелоперской компании ОПИН Денис Бобков. По его словам, Хамовники традиционно считаются районом дорогого жилья: внутри Садового кольца – так называемая «золотая миля», где сосредоточено самое дорогое жилье, и между Садовым и Третьим транспортным кольцом (ТТК), где присутствуют проекты как элитного, так и премиум-класса.

Из-за близости площадки к ТТК целесообразно строительство объекта переменной классности, от «бизнес плюс» до «премиум плюс», причем нежилые помещения желательно расположить рядом с ТТК, а жилые корпуса – ближе к реке, отгородив будущих жильцов от магистрали, говорит Сергунин. Он оценивает инвестиции в проект в 16–20 млрд руб. При расчете инвестиций нужно учитывать значительные вложения, которых потребуют не столько строительно-монтажные работы, сколько отделка, ландшафты – для получения дополнительной премии к цене продажи, считает Никуличева. По оценкам Сергунина, на реализацию проекта потребуется 4–6 лет.

В нежилой застройке здесь могут быть интересны офисные площади, полагает Никуличева. Сейчас на территории «Союза» как раз располагается одноименный бизнес-центр «Союз» – в интернете предлагаются в аренду офисы общей площадью 40 000 кв. м. Однако московские власти считают, что в центре достаточно рабочих мест. «Есть серьезная диспропорция: в центре самое большое число рабочих мест при минимальном количестве проживающих. Поэтому центр, конечно, надо наполнять жильем», – рассказывал в недавнем интервью «Ведомостям» заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Запрос «Ведомостей» в приемную «Абсолюта» остался без ответа.