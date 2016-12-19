Сергей Гордеев и «Сафмар» претендуют на «Центр-инвест»

Компании «Авгур эстейт» и ООО «Ривьера» подали заявки на участие в конкурсе по продаже 100% акций АО «Московский городской центр продажи недвижимости» («Центр-инвест»), следует из протокола вскрытия конвертов, размещенного на сайте Единой электронной торговой площадки (ЕЭТП). «Авгур эстейт» входит в группу компаний «А101», которой владеет группа «Сафмар» семьи Гуцериевых и Микаила Шишханова. ООО «Ривьера» контролируется акционером группы ПИК Сергеем Гордеевым, знают двое консультантов, работавших с этой компанией. По их словам, она владеет одноименным торгово-развлекательным центром на Автозаводской улице, собственником которого считается структура Гордеева. Бизнесмен подтвердил, что участвует в конкурсе. Представитель «А101» от комментариев отказался до момента подведения итогов конкурса. «Центр-инвест» специализируется на строительстве жилья и коммерческой недвижимости. Владелец компании – принадлежащий московскому правительству «Мосинжпроект». Выручка девелопера по итогам 2015 г. согласно «СПАРК-Интерфаксу» составила 5,8 млрд руб., чистая прибыль – 3,9 млрд руб. В 2015–2017 гг. «Центр-инвест» планирует получить около 22 млрд руб. прибыли, сказано в его отчете за 2014 г. На тот момент, как рассказывал чиновник правительства Москвы, «Центр-инвест» располагал заказами примерно на 1 млн кв. м недвижимости. В 2017–2018 гг. компания, по собственным данным, планирует начать строительство 11 проектов общей площадью 350 000 кв. м. Крупнейшие из них – три очереди жилого комплекса «Фестиваль парк» на 265 000 кв. м в районе Левобережный; в его портфеле также жилые проекты «На Вавилова» (27 500 кв. м) и на ул. Большой Спасской (11 800 кв. м).

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