Москва потратит 10 млрд рублей на Парк будущего

О том, что правительство Москвы направит в следующем году 10 млрд руб. на финансирование Парка будущего АО «ВДНХ», «Ведомостям» рассказали несколько сотрудников мэрии. По словам одного из собеседников, эти средства предусмотрены по программе «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» для департамента городского имущества. Соответствующие поправки будут внесены в Адресную инвестиционную программу Москвы (АИП) в ближайшее время, уточняет один из сотрудников мэрии. Пока там на Парк будущего заложено только 1,55 млрд руб.

Личное участие По инициативе мэра Сергея Собянина выставочному комплексу вернули историческое название – Выставка достижений народного хозяйства (вместо Всероссийского выставочного центра). Он пообещал, что будет лично возглавлять штаб по восстановлению объектов выставки.

Выделяемые городом деньги пойдут на проектирование первой очереди Парка будущего, производство аттракционов, а также на реконструкцию зданий и сооружений, сказал представитель ВДНХ.

К возрождению ВДНХ правительство Москвы приступило почти три года назад. ВДНХ объединили с Ботаническим садом и парком «Останкино» (площадь комплекса теперь превышает 520 га), демонтировали торговые точки, начали реставрировать павильоны. В 2015 г. концепцию развития ВДНХ разработали ООО «Ценципер» и консалтинговая компания Strategy Partners Group; позднее ВДНХ переработала ее. На территории комплекса должно быть создано семь тематических парков – Центральная аллея, Парк будущего, парк «Останкино», Ландшафтный парк, Парк ремесел, Парк знаний и ЭКСПО, сообщил представитель ВДНХ.

По его словам, Парк будущего – это проект высокотехнологичного парка развлечений на площади 26,9 га в южной части ВДНХ, его архитектурно-градостроительную концепцию разрабатывает российское бюро Kleinewelt Architekten. «Парком будущего занимается международный консорциум, большая профессиональная команда, где наше бюро выступает в качестве архитектурного партнера проекта», – подтвердил партнер Kleinewelt Architekten Николай Переслегин. По его словам, на территории парка планируются аттракцион «Город с экстремальными горками», универсальный театр на 1000 мест, а вся территория будет освещаться от гигантского аттракциона «Солнце». Ранее предполагалось, что в парке будут использоваться мультимедийные устройства, видеопроекции, интерактивные тренажеры и технологии дополненной реальности.

В концепции ВДНХ от 2015 г. Парк будущего, включавший в себя колесо обозрения и аттракционы, был самым дорогим проектом, инвестиции в него оценивались в 74 млрд руб. Сообщить «Ведомостям» нынешнюю стоимость проекта представитель ВДНХ отказался. Колесо обозрения стоимостью 12 млрд руб. уже строит группа компаний «Регионы». Помимо колеса обозрения «Регионы» возводят комплекс у Южного входа ВДНХ, который расположится на 6,9 га и включит в себя просторный крытый променад, кинотеатр-мультиплекс и зону с ресторанами и кафе (их общая площадь составит 43 476 кв. м). Колесо планируется сдать в эксплуатацию в 2018 г., сказал представитель «Регионов».

Выставка достижений народного хозяйства – крупнейший в мире экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс, принимает более 24 млн гостей в год. Управляет комплексом АО «ВДНХ», 100% акций которого принадлежит правительству Москвы. Выручка компании в 2015 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 1,65 млрд руб., чистая прибыль – 128,97 млн руб.

Прежние консультанты ВДНХ оценивали общий объем инвестиций в реконструкцию выставочного комплекса в 163 млрд руб., во сколько сегодня оценивается эта программа, представители ВДНХ не говорят. Но близкий к АО «ВДНХ» источник уверен, что выделяемые из бюджета Москвы 10 млрд руб. – лишь малая часть необходимых инвестиций в Парк будущего. По словам собеседника «Ведомостей», городские власти как раз занимаются поиском для этого проекта частных инвесторов. Проект будет реализован в 2018–2019 гг., подрядчика определят на конкурсной основе, сказал представитель ВДНХ.

Пока же самый крупный инвестор ВДНХ – город. В АИП на 2016–2019 гг. на строительство и реконструкцию объектов ВДНХ заложено 16,4 млрд руб., еще 347 млн руб. – на выкуп объектов. Часть павильонов на территории комплекса – Азербайджана, Казахстана, Киргизии и т. д. – реставрируются за счет этих государств; финансирование реконструкции тематических павильонов взяли на себя госкорпорации («Ростех», Объединенная ракетно-космическая корпорация). В июне этого года мэр Сергей Собянин открыл первый обновленный парк – Парк ремесел – площадью 25 га на месте бывшего животноводческого городка в северной части ВДНХ. В нем открылись мастерские ремесленников, реставраторов, художников и промышленных дизайнеров.