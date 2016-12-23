Альфа-банк намерен обратить взыскание на «Торговый парк № 1» в Жуковском

Заемщик перестал платить по кредиту, поэтому Альфа-банк подал иск в суд, пояснил представитель банка
Е. Разумный / Ведомости
Альфа-банк обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к компании Sawgrass Valley Holdings о взыскании с нее $52,9 млн и обращении взыскания на заложенное имущество, следует из карточки дела на сайте суда. Sawgrass Valley Holdings, согласно ЕГРЮЛ, владелец фирмы «РП Жуковский». Последняя также указана в иске третьим лицом, которому принадлежат права на строительство «Торгового парка № 1 Жуковский» на 54 000 кв. м. Девелопером этого проекта выступает девелоперская компания Norman Asset Management (NAM), согласно информации на ее сайте. Заседание суда по существу назначено на 15 июня 2017 г.