«Кросту» добавили метров

Дома первых массовых серий должны были простоять 25 лет, но в действительности превысили этот срок более чем вдвое

Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы в декабре согласилась, чтобы компания ПСФ «Крост» подготовила проект планировки территории квартала 82 района Хорошево-Мневники, рассказали «Ведомостям» сотрудник московского стройкомплекса и близкий к компании человек. Ориентировочная общая площадь квартир – 575 000 кв. м, также предусмотрено размещение объектов социальной инфраструктуры (детские сады, школы, поликлиники), гаражных объектов – в соответствии с действующими нормативами, говорят собеседники «Ведомостей».

Квартал 82 занимает около 40 га и ограничен ул. Маршала Тухачевского, Генерала Глаголева, пр-том Маршала Жукова и б-ром Генерала Карбышева. Решение о реконструкции квартала было принято еще в 2003 г., инвестиционный контракт город тогда заключил с «Кростом». Предполагалось, что компания отдаст городу в качестве его доли 30% построенных жилых и нежилых площадей. Но быстро реализовать проект не удалось (см. врез), и пока из 50 домов снесено всего семь.

Этот проект «Кроста» известен как «Юнион парк», на данный момент построены и введены в эксплуатацию четыре жилых дома суммарной площадью квартир 104 000 кв. м. В прошлом году на ГЗК было утверждено новое строительство на 119 000 кв. м. «Теперь нам предстоит снести оставшиеся 43 дома. Механизм простой: мы строим монолитные дома и переселяем туда жителей пятиэтажек, все они появились в 1960-х гг.», – рассказывает гендиректор «Кроста» Алексей Добашин. По его словам, в квартале уже построены два детских сада, школа, торговые центры.

С учетом коэффициента переселения (1,3) площадей для переселения граждан из ветхого жилья не хватает, говорят Добашин и чиновник мэрии. Дефицит оценивается примерно в 82 000 кв. м. Поэтому на совещании у мэра принято решение об увеличении плотности застройки, этим и продиктована необходимость разработать новый проект планировки, объясняют собеседники «Ведомостей».

Закон позволяет В 2008 г. были внесены изменения в Земельный кодекс, согласно которым земля инвесторам предоставляется только на аукционе, объясняет один из московских чиновников. По его словам, теперь появилась возможность реконструировать кварталы, подобные кварталу в Хорошево-Мневниках, – в сентябре внесены изменения в Градостроительный кодекс России. Согласно статье «Развитие застроенных территорий» муниципальные или государственные земельные участки могут быть предоставлены без торгов лицу, с которым орган местного самоуправления заключил договор о развитии застроенной территории.

Завершить всю стройку Добашин надеется к 2025 г. По его словам, в квартале будет проживать около 10 000 человек. «Еще в 2002 г. «Крост» начал делать дворы без машин, обустраивать парки, создавать теннисные корты. Эти принципы реализуются в «Юнион парке», – обещает Добашин.

Суммарные инвестиции в проект застройки квартала в Хорошево-Мневниках Александр Пятин из CBRE оценивает в 27–28 млрд руб. «Потенциал у этого проекта высокий, так как он будет оказывать влияние на капитализацию всего района. Часть проекта уже построена, и на сегодняшний день минимальная стоимость 1 кв. м составляет не менее 250 000–260 000 руб., а в будущем станет еще дороже», – продолжает Пятин.

Единственной сложностью он называет процесс расселения, который может повлиять на увеличение сроков реализации проекта, так как с каждым жителем нужно будет договариваться в индивидуальном порядке. Но с учетом заявленных квадратных метров строительства этот вопрос решаем, полагает Пятин.

Пятиэтажки в Хорошево-Мневниках относятся к следующему этапу индустриального домостроения, говорит Добашин. Из первой волны сноса пятиэтажек осталось снести 78 домов площадью 302 300 кв. м, сообщал ранее руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Всего по программе планировалось снести 1722 дома общей площадью более 6,3 млн кв. м. Основное количество оставшихся пятиэтажных жилых домов первого периода индустриального домостроения планируется закончить сносить в 2017 г.

Программа сноса реализуется за счет средств городского бюджета и инвесторов, сообщил представитель стройкомплекса Москвы. По его словам, из 78 домов демонтаж 49 будет произведен за бюджетные деньги, оставшихся 29 – силами инвесторов. Помимо «Кроста» в программе участвуют группа ПИК и компания «Галс».