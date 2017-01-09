Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4236 от 09.01.2017 под заголовком: Борьба за суды

На строительство судебного квартала в Санкт-Петербурге претендуют три компании

Самую низкую цену – 27,7 млрд руб. – предложило ПСБ «Жилстрой», 40% которого принадлежит Людмиле Коган
Разрешение на строительство судебного квартала действует до января 2021 г.
Разрешение на строительство судебного квартала действует до января 2021 г.
Евгений Егоров / Ведомости

Тендер в форме запроса предложений на строительство комплекса зданий Верховного суда РФ и судебного департамента с максимальной ценой контракта 29,5 млрд руб. 20 декабря объявило ФГУП «Строительное объединение». В конце ноября управление делами президента (УДП) заключило с ФГУПом контракт стоимостью 35,7 млрд руб. на строительство на пр-те Добролюбова комплекса зданий судебного квартала, включая жилье для судей и дворец танцев Бориса Эйфмана.

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