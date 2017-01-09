На строительство судебного квартала в Санкт-Петербурге претендуют три компании

Статья опубликована в № 4236 от 09.01.2017 под заголовком: Борьба за суды

Тендер в форме запроса предложений на строительство комплекса зданий Верховного суда РФ и судебного департамента с максимальной ценой контракта 29,5 млрд руб. 20 декабря объявило ФГУП «Строительное объединение». В конце ноября управление делами президента (УДП) заключило с ФГУПом контракт стоимостью 35,7 млрд руб. на строительство на пр-те Добролюбова комплекса зданий судебного квартала, включая жилье для судей и дворец танцев Бориса Эйфмана.