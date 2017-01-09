Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4236 от 09.01.2017 под заголовком: Израйлит под арестом

Председатель совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга» Валерий Израйлит арестован до 21 января

Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК
В 1999 г. Израйлит стал гендиректором «Усть-Луги»
В 1999 г. Израйлит стал гендиректором «Усть-Луги»
Е. Кузьмина / Ведомости

Председатель совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга» (заказчик-застройщик одноименного порта) Валерий Израйлит арестован до 21 января, следует из сообщения городского суда Петербурга. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере» (наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн руб.), с ходатайством к суду выходила следственная служба ФСБ по Петербургу и Ленобласти, говорится в сообщении. Израйлит обвиняется в хищении 1,5 млрд руб. бюджетных средств, которые были выделены на строительство порта, сказал источник, близкий к компании. Защита направила адвокатский запрос в суд, но до сих пор не получила ответа, сообщил адвокат Израйлита Александр Почуев. В УФСБ по Петербургу и Ленобласти не комментируют ситуацию.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике