Председатель совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга» Валерий Израйлит арестован до 21 января

Председатель совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга» (заказчик-застройщик одноименного порта) Валерий Израйлит арестован до 21 января, следует из сообщения городского суда Петербурга. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере» (наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн руб.), с ходатайством к суду выходила следственная служба ФСБ по Петербургу и Ленобласти, говорится в сообщении. Израйлит обвиняется в хищении 1,5 млрд руб. бюджетных средств, которые были выделены на строительство порта, сказал источник, близкий к компании. Защита направила адвокатский запрос в суд, но до сих пор не получила ответа, сообщил адвокат Израйлита Александр Почуев. В УФСБ по Петербургу и Ленобласти не комментируют ситуацию.

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