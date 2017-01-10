Ввод жилья в Москве упал на 14%

В прошлом году в Москве было сдано в эксплуатацию 3,34 млн кв. м жилья, рассказал «Ведомостям» руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Это почти на 14% меньше, чем годом ранее, когда ввели 3,87 млн кв. м. Сильнее всего показатель упал на новых территориях: в прошлом году в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) введено всего 1,7 млн кв. м жилья, тогда как годом ранее – 2 млн кв. м. Таким образом, сейчас в старой и новой Москве строится примерно одинаковое количество жилья.

Падение показателей управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая объясняет реакцией застройщиков на первые признаки экономического кризиса, появившиеся во второй половине 2014 г. Тогда они начали замораживать новые проекты (средний период реализации – два-три года), и теперь эта смена стратегии отразилась на показателях ввода жилья. Но при такой экономической ситуации падение могло быть сильнее, считает руководитель irn.ru Олег Репченко. Литинецкая также называет показатель «значительным» по сравнению с докризисным периодом 2008–2014 гг., когда ежегодно сдавалось около 2,5–3 млн кв. м. В госпрограмме «Градостроительная политика» на 2016 г. планировался ввод 3 млн кв. м жилья и эти планы перевыполнены, указывает Левкин.

Начальник отдела маркетинга ФСК «Лидер» Ксения Цаплина объясняет изменения цикличностью рынка: «Сергей Собянин стал мэром в 2010 г., сразу же начал ревизию всех контрактов, и новое строительство временно приостановилось. Стройки, начатые после ревизии, как раз и сдавались в 2015 г.». По ее мнению, следующего всплеска на рынке нового жилья можно ожидать в 2017–2018 гг., когда начнут вводиться проекты по тем строительным разрешениям, которые были выданы в 2016 г. Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщал, что количество выданных разрешений на строительство в прошлом году увеличилось на 12%. Это залог того, что в ближайшие два-три года количество сдаваемого в столице нового жилья падать не будет, считает Репченко: Москва выстроила систему отношений с инвесторами так, что они несут большую часть затрат до начала строительства в отличие от лужковского периода, когда долю города можно было отдать после завершения стройки.

Территории роста Москвы Половина нового жилья построена на территориях развития города – в ТиНАО (2,98 млн кв. м) и промышленных зонах (2 млн кв. м), сообщал ранее Хуснуллин. По его словам, с 2011 г. в городе построено 49,6 млн кв. м недвижимости. ​

В целом прошлый год стал показательным для рынка новостроек Москвы – он был отмечен рекордными объемами предложения, низкими ценами, уменьшением площади квартир, говорит гендиректор компании «Миэль-новостройки» Наталья Шаталина. По ее данным, предложение новостроек в Москве выросло на 30,7%, а количество квартир на продажу – на 42,1%. В эту тенденцию укладывается и уменьшение средних площадей сдаваемых квартир – застройщики учли, что реальные доходы людей упали и бюджет покупки сокращается. Сейчас средний бюджет составляет 12,5 млн руб., а год назад был 14,3 млн руб. (минус 12,6%), уточняет Шаталина. По данным irn.ru, за 2016 г. столичный «квадрат» потерял в рублевом выражении около 5%, опустившись с отметки 180 000 до 170 000 руб., скидки от застройщиков достигли 20–25%, в то время как годом ранее редко можно было встретить дисконт больше 10%.

Главная тенденция 2016 г. в части спроса на жилье – переориентация покупателей на Москву в ее старых границах, говорит Цаплина. Одним из катализаторов роста предложения в старой Москве Шаталина называет появление новых территорий под застройку за счет реновации промышленных зон. В то же время власти декларируют, что сдерживают жилищное строительство в новой Москве: к моменту юридического присоединения в 2012 г. там были инвестконтракты на строительство 12 млн кв. м жилья, а сейчас их только на 7,6 млн кв. м (данные департамента развития новых территорий Москвы).

Что касается Подмосковья, значимого снижения объемов ввода жилья там нет, говорит представитель министерства строительного комплекса области: в 2016 г. было введено в эксплуатацию 8,4 млн кв. м жилья, в 2015 г. – 8,5 млн кв. м. Но активность девелоперов в регионе падает: после бума новых проектов 2012– 2014 гг. в прошлом году на рынок вышло минимальное количество предложений, говорит Цаплина. Спад в строительстве ожидается в целом по России, по прогнозу Минстроя РФ, будет введено не более 77–80 млн кв. м (в 2015 г. было введено 85,3 млн кв. м). Сводных данных в целом по стране еще нет, уточнил представитель Минстроя.