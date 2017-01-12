Китайцы покупают «Военторг»

Прежде «Военторг» был архитектурной достопримечательностью, а теперь может стать памятником китайской экспансии в российскую недвижимость
Евгений Разумный / Ведомости
Федеральная антимонопольная служба сообщила, что одобрила ходатайство гонконгской «Эф-пи-эйч юроп холдингс II (Эйч-кей) лимитед» (FPH Europe Holdings II (HK) Limited) о приобретении прав, позволяющих определять условия предпринимательской деятельности ОАО «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин» (ЦВУМ). ЦВУМ, принадлежащий структуре Дмитрия Рыболовлева, владеет бизнес-центром «Воздвиженка-центр» (он же «Военторг») площадью 70 700 кв. м.