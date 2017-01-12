Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4239 от 12.01.2017 под заголовком: Военно-китайский магазин

Китайцы покупают «Военторг»

Fosun International может заплатить около 10 млрд рублей владельцу здания Дмитрию Рыболовлеву
  • Ирина Скрынник,
  • Екатерина Бурлакова,
  • Антон Филатов
  • / Ведомости
Прежде «Военторг» был архитектурной достопримечательностью, а теперь может стать памятником китайской экспансии в российскую недвижимость
Прежде «Военторг» был архитектурной достопримечательностью, а теперь может стать памятником китайской экспансии в российскую недвижимость
Евгений Разумный / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что одобрила ходатайство гонконгской «Эф-пи-эйч юроп холдингс II (Эйч-кей) лимитед» (FPH Europe Holdings II (HK) Limited) о приобретении прав, позволяющих определять условия предпринимательской деятельности ОАО «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин» (ЦВУМ). ЦВУМ, принадлежащий структуре Дмитрия Рыболовлева, владеет бизнес-центром «Воздвиженка-центр» (он же «Военторг») площадью 70 700 кв. м.

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