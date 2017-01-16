Суд требует приостановить строительство жилого комплекса «О2 групп» на Парнасе

Статья опубликована в № 4241 от 16.01.2017 под заголовком: «Парнас» на паузе

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 13 января остановил работу ООО «Управление строительством», которое строит ЖК «Парнас» (прежнее название – «Моя стихия») в поселке Парголово. Суд удовлетворил иск Госстройнадзора Петербурга, деятельность подрядчика приостановлена на 90 суток, сообщила пресс-служба Госстройнадзора. Застройщик ЖК – ООО «П1» (принадлежит Алексею Дмитриеву и Виктору Осокину, входит в «О2 групп»).