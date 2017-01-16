Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4241 от 16.01.2017 под заголовком: «Парнас» на паузе

Суд требует приостановить строительство жилого комплекса «О2 групп» на Парнасе

Застройщик передумал строить парковку под домами
Сдача обоих жилых проектов, которые ведет «О2 групп», задерживается
Сдача обоих жилых проектов, которые ведет «О2 групп», задерживается
Евгений Егоров / Ведомости

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 13 января остановил работу ООО «Управление строительством», которое строит ЖК «Парнас» (прежнее название – «Моя стихия») в поселке Парголово. Суд удовлетворил иск Госстройнадзора Петербурга, деятельность подрядчика приостановлена на 90 суток, сообщила пресс-служба Госстройнадзора. Застройщик ЖК – ООО «П1» (принадлежит Алексею Дмитриеву и Виктору Осокину, входит в «О2 групп»).

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