Etalon Group в 2016 году увеличила продажи на 35%

Девелопер Etalon Group в 2016 г. увеличил продажи на 35% к 2015 г. до 47,4 млрд руб., сообщила компания. Всего за прошлый год девелопер реализовал почти 500 000 кв. м, это на 29% больше, чем годом ранее. По итогам 2016 г. компания ввела в эксплуатацию 420 000 кв. м жилья. Количество новых контрактов выросло на 22% к 2015 г. до 9590. Средняя цена жилья у Etalon выросла на 6% до 107 959 руб. за 1 кв. м.

Показатели 2016 г. стали рекордными за всю 29-летнюю историю компании, цитирует ее пресс-служба слова президента и гендиректора Вячеслава Заренкова. «Результаты Etalon были по достоинству оценены инвесторами - ценные бумаги компании выросли в цене в 2016 г. практически вдвое, рыночная капитализация ГК «Эталон» превысила $1 млрд», - сказал Заренков.

По его словам, рекордные показатели были достигнуты, в том числе, благодаря запуску четырех новых проектов, включая ключевые ЖК «Летний сад» в Москве и ЖК «Галактика» в Петербурге. По словам Заренкова, продажи в «Галактике» были открыты в конце октября 2016 г. и оказались очень успешными, в IV квартале было подписано 123 новых контракта.

«Галактика» - один из крупнейших проектов Etalon. Он предусматривает строительство 1,3 млн кв. м на 36 га территории бывшего Варшавского вокзала. В течение шести лет девелопер собирается вложить в него 60 млрд руб. Проект включает 32 жилых корпуса высотой от 9 до 19 этажей (общая площадь жилья – более 500 000 кв. м) с подземными паркингами, два бизнес-центра (20 000 кв. м), три школы и девять детских садов, три из которых расположатся в отдельно стоящих зданиях.

Etalon успешно диверсифицировала свой земельный банк, в 2016 г. компания приобрела восемь новых проектов в Москве и Петербурге, напомнил Заренков. Таким образом, портфель ее проектов пополнился на 682 000 кв. м реализуемой площади.

Продажи росли и у других застройщиков. Группа ЛСР собирается раскрыть свои продажи за прошлый год 17 января, по итогам трех кварталов 2016 г. они выросли на 51% до 53 млрд руб. к аналогичному периоду прошлого года. Гендиректор Setl City Илья Еременко в декабре оценил общий объем продаж на рынке жилья Петербурга и пригородов по итогам 2016 г. в 4 млн кв. м. По его расчетам, это примерно на 10% больше, чем в 2015 г.