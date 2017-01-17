Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4242 от 17.01.2017 под заголовком: «Лента» собралась в кино

Ритейлер «Лента» может стать арендатором сети смарт-центров ADG Group

Это крупнейшая пакетная сделка на рынке торговой недвижимости
Сейчас «Лента» управляет в Московском регионе около 40 магазинами
Сейчас «Лента» управляет в Московском регионе около 40 магазинами
Сергей Николаев / для Ведомостей

Девелопер ADG Group 19 января может подписать соглашение с первым якорным арендатором сети из 39 смарт-центров, следует из приглашения компании, которое получили «Ведомости». Этим арендатором станет продовольственный ритейлер «Лента», знают два источника, близких к разным сторонам будущей сделки. По их словам, «Лента» планирует занять примерно 800–1500 кв. м в каждом центре. Из 39 объектов сети «Лента» намерена арендовать площади как минимум в 36 комплексах, замечают собеседники «Ведомостей». В сделку, по их словам, не войдут смарт-центры на месте кинотеатра «Варшава» на Ленинградском шоссе и «Саяны» рядом с ш. Энтузиастов. Получается, «Лента» может арендовать в общей сложности 28 800–54 000 кв. м. Средняя ставка аренды в такого рода объектах может составлять 20 000–25 000 руб. за 1 кв. м в год, говорит управляющий партнер Colliers International Николай Казанский. Таким образом, годовой контракт с ADG Group может стоить «Ленте» от 500 млн до 1,3 млрд руб.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике