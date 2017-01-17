Ритейлер «Лента» может стать арендатором сети смарт-центров ADG Group

Девелопер ADG Group 19 января может подписать соглашение с первым якорным арендатором сети из 39 смарт-центров, следует из приглашения компании, которое получили «Ведомости». Этим арендатором станет продовольственный ритейлер «Лента», знают два источника, близких к разным сторонам будущей сделки. По их словам, «Лента» планирует занять примерно 800–1500 кв. м в каждом центре. Из 39 объектов сети «Лента» намерена арендовать площади как минимум в 36 комплексах, замечают собеседники «Ведомостей». В сделку, по их словам, не войдут смарт-центры на месте кинотеатра «Варшава» на Ленинградском шоссе и «Саяны» рядом с ш. Энтузиастов. Получается, «Лента» может арендовать в общей сложности 28 800–54 000 кв. м. Средняя ставка аренды в такого рода объектах может составлять 20 000–25 000 руб. за 1 кв. м в год, говорит управляющий партнер Colliers International Николай Казанский. Таким образом, годовой контракт с ADG Group может стоить «Ленте» от 500 млн до 1,3 млрд руб.

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